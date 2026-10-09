MVA și MVI lansează un studiu care poate scoate la iveală cele mai sufocante trasee din Zona Metropolitană

Câte minute pierd ieșenii în fiecare zi pe drumul spre serviciu, școală sau casă? Cât durează naveta din comunele învecinate și care sunt orele în care deplasările devin un adevărat test de răbdare? Două asociații civice vor să afle răspunsurile direct de la cei care circulă zilnic prin Iași și împrejurimi.

Asociațiile „Moldova Vrea Autostradă” (MVA) și „Moldova Vrea Infrastructură” (MVI) au lansat un studiu participativ de mobilitate, desfășurat în perioada octombrie 2026 – aprilie 2027. Obiectivul este documentarea timpilor reali de deplasare în municipiu și între Iași și localitățile din zona metropolitană.

Ieșenii, chemați să sprijine inițiativa

Ieșenii pot contribui în mai puțin de un minut. Formularul online se completează în aproximativ 30–45 de secunde și nu solicită numele participanților sau adresa exactă. Sunt necesare informații despre punctul de plecare și destinație, orele de plecare și sosire, mijlocul de transport și scopul călătoriei.

Sunt relevante toate tipurile de deplasări: cu mașina personală, transportul public, taxiul, bicicleta, pe jos sau cu trenul. Mai mult, fiecare persoană poate raporta mai multe drumuri, inclusiv aceeași rută în zile diferite. Deplasările dus-întors trebuie înregistrate separat, pentru a putea fi observate eventualele diferențe dintre cele două sensuri.

Ieșenii pot transmite datele accesând platforma: https://mobilitate-iasi.netlify.app.

Analiza va urmări durata mediană a călătoriilor, variațiile timpilor de deplasare, orele de vârf și diferențele dintre mijloacele de transport. Rezultatele vor fi publicate numai în formă agregată și puse la dispoziția autorităților, pentru a contribui la planificarea transportului public și a proiectelor de infrastructură.

Inițiatorii subliniază că participarea este voluntară, iar interpretarea datelor va ține cont de numărul și distribuția răspunsurilor. Deplasările raportate de cetățeni vor fi centralizate separat de măsurătorile proprii realizate de cele două asociații.

Monitorizarea din zona Pasajului Socola a evidențiat importanța măsurării timpului petrecut în trafic. Acum, MVA și MVI vor să extindă documentarea la nivelul întregii Zone Metropolitane Iași și fac apel la redacții, asociații de locatari și comunități locale să distribuie formularul.

Datele colectate de la oameni ar putea arăta mai clar unde se pierd cele mai multe minute pe drumurile zilnice și ce zone au nevoie de soluții mai bune de mobilitate. Daniel BACIU