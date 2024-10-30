„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
N-a mai apucat să incendieze casa vecinelor. Era beat şi a adormit

* în următoarele patru luni, infractorul este obligat să păstreze o distanţă minimă de zece metri faţă de reclamante * dacă una din ele iese în curte, el nu se mai poate apropia de gard

Între M.N. din Belceşti şi vecinele sale, E.D. şi A.D. există o veche duşmănie. Situaţia e tensionată de ani buni şi deseori au loc conflicte, dar, până la episodul de marţea trecută, nu s-a ajuns în instanţă. Bărbatul e bătrân şi suferind, nu mai are puterea să sape cu hârleţul, de aceea a turnat motorină pe buruienile uscate ce se aflau în curtea sa. Pregătea terenul pentru arat.

Ca de obicei, atunci când iese la muncă, M.N. îşi ia cu el şi o sticlă cu vin. Sau mai multe. Nici ziua cu pricina n-a făcut excepţie, comportamentul lui revoltându-le pe cele două femei. Acestea l-au chemat la gard, cerându-i socoteală şi spunându-i să stingă focul.

Săteanul a acţionat taman pe dos. A udat cu motorină gardul despărţitor şi a aruncat cu o sticlă plină cu combustibul spre autoturismul doamnei A.D., care se afla parcat în curtea acesteia. N-a mai apucat să aprindă chibritul, de beat ce era, a adormit buştean, fără să-i pese de vociferările femeilor.

Acestea au sunat la 112, solicitând intervenţia unui echipaj de poliţie. Agenţii au venit, au luat declaraţii celor două şi i-au deschis dosar penal pentru „distrugere” şi „ameninţare”. N-au fost mulţumite şi au solicitat instanţei emiterea unui ordin de protecţie împotriva vecinului, prin care să se dispună, printre altele, evacuarea acestuia din locuinţă. Acest capăt de cerere nu le-a fost admis, dar celelalte, da. În următoarele patru luni, M.N. este obligat să păstreze o distanţă minimă de zece metri faţă de reclamante. Dacă una din ele iese în curte, el nu se mai poate apropia de gard. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

