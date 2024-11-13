N-au mai ajuns la viol, mama fetelor i-a alungat

Gabriel A. şi prietenul său, Bogdan P. erau obsedaţi de-a dreptul de surorile P.V. şi G.V. Încercaseră de mai multe ori să se dea la ele, dar fără niciun fel de spor. Fetele, încă minore, îi refuzau sistematic, cei doi ajunseseră deja ţinta ironiilor tinerilor din Poieni.

Ca să-şi recapete reputaţia de bărbaţi îndrăzneţi şi mari cuceritori de inimi, Gabriel şi Bogdan au apelat la o metodă de seducţie inspirată din maniera deloc cavalerească a pistolarilor din Vestul Sălbatic. Aşa că, în noaptea de 22 noiembrie 2023, tinerii au forţat geamul de la camera fetelor, au intrat în încăpere şi s-au aruncat asupra lor. În loc de vorbe meşteşugite şi îmbrăţişări tandre, s-au apucat să le dea cu palma peste fund, le-a trântit pe pat, le-au tras de sâni şi le-au sărutat cu îndârjire. N-au ajuns la secvenţa cu dezbrăcatul, fiind prinşi în fapt de către mama fetelor. Aceasta i-a alungat şi a sunat la poliţie, reclamând cele petrecute. Drept urmare, băieţilor le-a fost deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de violare de domiciliu şi agresiune sexuală. Rechizitoriul a ajuns în instanţă pe 10 iulie a.c. şi luni, 11 noiembrie, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea procesului. Deocamdată, inculpaţii sunt în libertate. Claudiu CONSTANTIN