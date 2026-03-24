Naționalul ieșean duce două dintre cele mai puternice spectacole ale stagiunii la Chișinău, de Ziua Unirii Basarabiei cu România

* Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași marchează 27 martie printr-un nou turneu la Chișinău * actorii vor juca două dintre cele mai cerute producții recente din repertoriu, într-un context cu puternică încărcătură simbolică: Ziua Unirii Basarabiei cu România și Ziua Mondială a Teatrului

Naționalul ieșean revine pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău cu un turneu care pune Iașul în prim-planul schimbului cultural dintre cele două maluri ale Prutului. Programul include spectacolele „Femeia – câmp de luptă”, de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy, și „Hardughia”, de Mircea Radu Iacoban, în regia lui Ovidiu Lazăr, două producții intrate recent în repertoriul instituției ieșene și deja remarcată de public. Potrivit anunțului oficial, reprezentațiile sunt programate pe 27 și 28 martie 2026, la Chișinău.

Primul titlu din turneu, „Femeia – câmp de luptă”, aduce pe scenă unul dintre cele mai grele și actuale texte semnate de Matei Vișniec. Spectacolul, montat de Botond Nagy, îi are în distribuție pe Andreea Boboc, Diana Roman, Livia Iorga, Mălina Lazăr, Dragoș Codrescu, David-Daniel Deca, Aurelian Iordache, Alexandru Lilă și Matei Olteanu. Echipa artistică este completată de Raul Cioabă, Ioana Ungureanu, Cristian Niculescu, Claudiu Urse, Alice Veliche și Diana Nechit. Producția a fost lansată la Teatru³ CUB pe 7 decembrie 2025, iar în 2026 a primit o nominalizare UNITER pentru Andreea Boboc, la categoria Cea mai bună actriță în rol principal, pentru rolul Dorra.

A doua seară de turneu aduce la Chișinău „Hardughia”, textul lui Mircea Radu Iacoban care a fost interzis în 1981 și care a revenit pe scena Naționalului din Iași după 44 de ani, într-o montare semnată de Ovidiu Lazăr. Spectacolul a avut premiera la Studio, pe 3 mai 2025, cu scenografia realizată de Andrada Chiriac. Din distribuție fac parte Daniel Busuioc, Robert Agape, Radu Ghilaș, Radu Homiceanu, Doina Deleanu, Doru Aftanasiu, Emil Coșeru, Georgeta Burdujan, Răzvan Conțu, Ionuț Cozma, Marian Stavarachi și Iustin Căuneac.

Turneul de la Chișinău confirmă încă o dată rolul Naționalului ieșean ca ambasador cultural al orașului într-un moment de dublă semnificație istorică și artistică. Pentru Iași, deplasarea de peste Prut nu este doar un eveniment de repertoriu, ci și o reafirmare a unei relații teatrale și simbolice care dă greutate stagiunii 2025–2026 și consolidează vizibilitatea scenei ieșene într-un spațiu cultural comun.

Maura ANGHEL