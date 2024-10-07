Naționalul ieșean, la Săptămâna „Purcărete: 50 de ani de excelență în teatru”

Spectacolele „Plugarul și Moartea” și „O tragedie veninoasă”, ambele producții montate de Silviu Purcărete pe scena Sălii Mari a Naționalului din Iași, sunt invitate la Craiova, la Săptămâna „Purcărete: 50 de ani de excelență în teatru”. Reprezentațiile vor avea loc la Sala „Amza Pellea” a Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, organizatorul evenimentului. Spectacolele vor putea fi urmărite pe 11 octombrie („O tragedie veninoasă”) și pe 12 octombrie („Plugarul și Moartea”).

Săptămâna „Purcărete” se desfășoară în perioada 7 și 13 octombrie și va oferi publicului, pe lângă alte evenimente, cinci spectacole din repertoriul curent al teatrelor din țară regizate de Silviu Purcărete. El este apreciat ca fiind „singurul regizor român care a fost prezent în programele oficiale ale Festivalurilor de la Edinburgh și Avignon și primul creator al scenei românești despre care s-a vorbit în întreaga lume, după 1989” (TNCMS).

„O tragedie veninoasă” după Women beware women de Thomas Middleton este

cel de-al șaselea proiect al regizorului Silviu Purcărete lansat pe scena Naționalului ieșean, în luna februarie a acestui an, pe scena Sălii Mari. Scenografia este semnată de Dragoș Buhagiar, iar muzica originală îi aparține lui Vasile Șirli. Asistenți de regie sunt Radu Ghilaș și Robert Vlad, iar asistent de scenografie - Anda Pop. Din distribuție fac parte Ionuț Cornilă, Dumitru Năstrușnicu, Călin Chirilă, Cosmin Maxim, Ada Lupu, Diana Roman, Doru Aftanasiu, Horia Veriveș, Răzvan Conțu, Mălina Lazăr, Petronela Grigorescu, Andrei Sava, Andreea Boboc, Diana Chirilă, Haruna Condurache, Radu Ghilaș, Robert Agape, Alexandra Azoiței, Mara Bărbărie, Iustin Căuneac, Ionuț Cozma, Luca Gumeni, George Gușuleac, Valentin Mocanu, Eduard Pîslariu, Anamaria Rusu și Marian Stavarachi.

„Plugarul și Moartea”, piesă scrisă de Johannes von Tepl, a obținut, în 2022, două importante premii UNITER: unul pentru „Cel mai bun spectacol” și altul pentru creativitatea video design-ului și mapping-ului, oferit lui Andrei Cozlac. În același an, la Festivalul Internațional de Teatru Theater at the Crossroads din Serbia, a primit patru premii pentru „Cel mai bun spectacol”, „Cea mai bună scenografie” (Dragoș Buhagiar), „Cel mai bun video design” (Andrei Cozlac) și „Cel mai bun rol masculin” (Călin Chirilă). Dramatizarea și regia îi aparțin lui Silviu Purcărete, iar scenografia lui Dragoș Buhagiar. De muzica originală s-a ocupat Vasile Șirli, iar de video design - Andrei Cozlac. Din distribuție fac parte Călin Chirilă, Diana Chirilă, Petronela Grigorescu, Irina Răduțu Codreanu, Mălina Lazăr, Ioana Aciobăniței, Camelia Bogleș, Smaranda Hăisan, Robert Agape, Marian Alexandru Chiculiță, Flavius Grușcă, Alexandru Maxim, Valentin Mocanu. Momentele muzicale vor fi asigurate de către Diana Chirilă, Diana Roman, Livia Iorga, Oana Sandu, Mălina Lazăr, Ioana Aciobăniței, Smaranda Hăisan, Camelia Bogleș.

Maura ANGHEL

