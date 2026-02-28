* Palatul Culturii din Iași deschide un nou spațiu dedicat artei contemporane, prin expoziția „Black/ Space of Light”, semnată de sculptorul Leontin Păun * proiectul propune o meditație vizuală despre negru ca „spațiu al devenirii”, în care lumina capătă sens * expoziția se înscrie în programul Lunii Sculptorilor Români și invită publicul la o întâlnire directă cu sculptura contemporană

Într-un oraș în care Palatul Culturii e reper și refugiu, Muzeul de Artă propune, în această primăvară, o expoziție care schimbă reflexele. „Black/ Space of Light”, semnată de sculptorul Leontin Păun, aduce în prim-plan o idee simplă și, tocmai de aceea, puternică: negrul nu e capătul luminii, ci locul în care ea se pregătește să existe.

Expoziția se deschide printr-un vernisaj programat duminică, 1 martie 2026, de la ora 17:00, în prezența artistului și a curatorului Maria Bilașevschi. Pentru public, e un detaliu care contează: întâlnirea cu autorul și cu vocea curatorială transformă vizita dintr-o simplă trecere prin sală într-o conversație despre formă, material, tensiune și sens.

Managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, subliniază miza demersului: deschiderea acestui nou spațiu dedicat artei la Palat și invitația către public de a descoperi universul sculpturii contemporane printr-un proiect curatoriat coerent, cu o identitate clară.

Negrul care nu închide, ci începe

În centrul expoziției stă chiar declarația artistică a lui Leontin Păun, care răstoarnă interpretarea comodă: „NEGRU nu este absență, ci spațiu al devenirii. Nu închide, ci pregătește. În adâncul lui, lumina capătă sens, iar speranța prinde contur.” E o propoziție care funcționează ca un ghid de vizitare: nu cauți efecte rapide, ci urmărești cum se naște lumina din densitate, cum prinde contur un „dinăuntru” al formelor.

Născut în 1978, la Râmnicu Sărat, Gabriel Leontin Păun este recunoscut pentru creativitatea sa în artele vizuale, iar expoziția de la Iași îl fixează într-un cadru cu vizibilitate mare: Palatul Culturii, un loc în care tradiția și contemporanul se pot întâlni fără să se anuleze.

Când și cum poate fi vizitată

„Black/ Space of Light” rămâne deschisă până pe 1 iunie 2026, în spațiile Muzeului de Artă de la Palatul Culturii. Programul de vizitare este marți–duminică, între 10:00 și 17:00, accesul făcându-se pe baza biletului de muzeu sau a biletului pentru expoziție temporară.

Expoziția se înscrie în Luna Sculptorilor Români, eveniment ajuns la a VI-a ediție, deschis la Iași pe 19 februarie 2026 (Ziua Națională „Constantin Brâncuși”). Ediția din acest an marchează „Anul Constantin Brâncuși”, la 150 de ani de la naștere, și este organizată de Ateneul Național din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Într-un calendar cultural tot mai aglomerat, expozițiile care rămân cu tine sunt cele care nu strigă. „Black/ Space of Light” merge pe exact această linie: îți cere timp, îți cere prezență și îți oferă, în schimb, o experiență care începe în negru și se termină, paradoxal, într-o senzație de lumină clară. Maura ANGHEL