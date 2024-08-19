Nevastă de 18 ani, înjungiată de propriul soț. A refuzat să depună plângere

„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
O tânără de 18 ani din județul Neamț a fost înjunghiată de soțul ei, după un conflict în familie, însă a refuzat să depună plângere împotriva acestuia, lucru ce nu le-a oprit, însă, pe autorități să îl aresteze pe agresor.

Conflictul violent a avut loc sâmbătă seara într-o locuință din Vânători-Neamț. Conform anchetatorilor, un bărbat de 26 de ani, aflat sub influența alcoolului, a devenit gelos și și-a atacat soția, în vârstă de 18 ani, cu un cuțit. 
Într-un acces de furie, bărbatul a înjunghiat-o pe tânără de mai multe ori în spate. Țipetele au alertat vecinii, ca au sunat imediat la 112.

Autoritățile au sosit la fața locului, iar victima a fost transportată la spital cu o ambulanță. Din fericire, rănile nu au fost grave, iar aceasta a fost externată câteva ore mai târziu.

În urma incidentului, aceasta a refuzat să depună plângere împotriva soțului, însă polițiștii s-au autosesizat și l-au reținut pe agresor.

Ulterior, judecătorii au decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de violență asupra unui membru al familiei. 

