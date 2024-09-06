Noi date în cazul elevului olimpic bătut de 11 copii în centrul orașului Botoșani / Șeful Poliției Județene dă vina tot pe victimă:„Trebuia să doarmă la ora 1 noaptea”

Apar noi informații în cazul elevului olimpic bătut de 11 minori pe o stradă din centrul orașului Botoșani. Tânărul are 18 ani și e campion naţional la dezbatere publică. Iar agresorii lui sunt recunoscuți pentru comportamentul violent. Botoșănenii spun că polițiștii nu fac nimic. De altfel, şeful Inspectoratului de Poliţie Botoşani a dat vina tot pe victimă.

Amintim că la agresiune au participat 16 persoane, dar 5 nu au putut fi identificate. Sancţiunile aplicate părinților celor identificați se ridică la peste 5.000 lei. Trei dintre minori sunt cercetaţi penal pentru loviri sau alte violenţe.

Copiii care fac legea pe străzile din Botoșani

Agresorii, care au 14 și 15 ani, au fost filmaţi şi în alte dăţi cum lovesc trecătorii. Ba ei chiar se laudă cu faptele lor pe reţelele sociale. Iar polițiștii se pare că nu fac nimic. De altfel, chiar victima acestui caz a solicitat ordin de protecţie împotriva agresorilor, dar agenții au decis că acest lucru nu e necesar.

„Cântă, ţipă, deci se urcă pe maşini. Nu au niciun fel de respect. Vine Poliţia Locală, se uită, poate dă şi mâna cu ei şi pleacă”, a spus un localnic.

Mama tânărului a povestit ce s-a întâmplat: „Se intorcea spre casă cu unul dintre prieteni, fusese la o aniversare. Le-ar fi aruncat cu mere, ei au ignorat, apoi au venit i-au inconjurat. El avea pantaloni cu buzunare, avea impresia ca are ceva in buzunare si i-a zis sa dea ce are în buzunare”.

Serialul ”Victima e de vină”. Un nou episod

Șeful Inspectoratului de Poliţie Botoşani, Costîn Tudor, culmea, a dat vina tot pe victimă: „Noi trebuie să vedem de ce un tânăr care trebuia să doarmă la ora 1 noaptea, nu dormea la ora 1 noaptea. (…) Ori a fost la o petrecere, ori a fost la pregătire, la chitară, la mandolină, la ce-o fi fost”.

El a revenit apoi asupra declaraţiei: „Doresc să adresez scuze tânărului agresat dacă prin expunerea într-un cadru de lucru a elementelor specifice muncii de poliţie au fost generate aprecieri negative”.

Mama tânărului bătut a reacționat la aceste afirmații halucinante: „Mi-aş dori să mă duc să-l privesc în ochi să-i arăt conversaţiile cu copilul meu care venea în fiecare seară până în 10. Nu eu trebuie să mă simt vinovată că ies pe stradă la ora aia”.