Noi locuri de parcare de reședință, scoase la licitație în Grădinari

Primăria Municipiului Iași (PMI) anunță organizarea a două noi licitații pentru închirierea unui număr de 69 de locuri de parcare de reședință situate în parcarea din str. Grădinari nr. 11. Prima licitație publică cu strigare va avea loc pe 19 septembrie, la ora 10, la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din Șoseaua Națională nr. 43, etajul 6 („Piramida lui Dubeț”) și va viza închirierea a 35 de locuri de parcare cu nr. 01, 09, 12, 13, 20 ÷ 33, 35 ÷ 49, 51, 52. Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile A6-7, A8-12, B1-2, B6, B7, B3-5 și A1-3, data limită de depunere a dosarelor fiind 17 septembrie 2024, ora 13.. Cea de-a doua licitație publică cu strigare va avea loc pe 26 septembrie, la ora 10, în aceeași locație și va viza închirierea a 34 de locuri de parcare cu nr. 53 ÷ 86, cu drept de participare pentru locatarii din blocurile A6-7, A8-12, B1-2, B6, B7, B3-5 și A1-3, data limită de depunere a dosarelor fiind 24 septembrie 2024, ora 13. Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot obține de la Direcția Exploatare Patrimoniu, telefon 0232.264.246, interior 165.

Edi MACRI