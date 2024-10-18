Noiembrie magic, la Opera din Iași. O lună plină de evenimente de excepție

Luna noiembrie se anunță a fi una memorabilă pentru iubitorii de operă și balet din Iași. Opera Națională Română din Iași pregătește un șir de evenimente speciale care vor transforma serile reci de toamnă în momente încărcate de emoție și artă de cea mai înaltă calitate. Biletele pentru aceste spectacole sunt deja disponibile și se anunță a fi la mare căutare.

Aniversare în sunetele capodoperei „Tosca”

Debutul lunii este marcat de două reprezentații ale operei „Tosca” de Giacomo Puccini, programate pe 2 și 3 noiembrie în Sala Mare. Aceste spectacole nu sunt alese întâmplător; ele celebrează 68 de ani de la primul spectacol al teatrului liric ieșean, care a avut loc pe 3 noiembrie 1956. Alegerea operei „Tosca” pentru a marca această aniversare continuă tradiția ultimilor ani, onorând începuturile glorioase ale instituției.

Concerte camerale și dialoguri memorabile

Pe 5 noiembrie, atmosfera se mută la Palatul Culturii, unde un nou concert cameral promite să încânte simțurile celor prezenți. Muzicienii Operei Iași vor oferi o seară intimă, plină de armonii delicate și interpretări de excepție.

Între evenimentele dedicate baletului, pe 8 noiembrie, publicul are ocazia unică de a participa la conferința extraordinară „Scena și culisele. Ieri și azi”. Două personalități marcante ale culturii române, Ioan Holender și Sever Voinescu, vor dezvălui povești și perspective inedite din lumea fascinantă a operei și teatrului, creând un dialog captivant între generații și experiențe.

Pasiune și tragedie în „Romeo și Julieta”

Pe 7 și 9 noiembrie, scena Operei Iași va fi cucerită de magia baletului „Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev. Coregrafia spectaculoasă și muzica profundă vor da viață celei mai celebre povești de dragoste din lume, într-o interpretare care promite să rămână în inimile spectatorilor.

Premieră spectaculoasă: „Madama Butterfly”

Finalul lunii aduce un eveniment mult așteptat: premiera operei „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, programată pe 27, 29 și 30 noiembrie. Această capodoperă a repertoriului liric mondial va fi prezentată într-o montare nouă, care va îmbina tradiția cu elemente moderne de scenografie și regie, oferind publicului o experiență artistică desăvârșită.

Pentru cei care nu mai pot aștepta până în noiembrie, Opera Națională Română din Iași are programate în această lună încă două spectacole de excepție. Pe 22 octombrie, lucrarea vocal-simfonică „Carmina Burana” de Carl Orff va răsuna în sala de spectacole, aducând cu sine forța și dinamismul caracteristice acestei creații. Pe 30 octombrie, baletul „Giselle” de Adolphe Adam va încânta publicul cu grația și emoția unei povești nemuritoare.

Biletele pentru toate aceste evenimente pot fi achiziționate online, de pe site-ul oficial al Operei Iași, www.operaiasi.ro, sau direct de la Agenția Operei, situată în foaierul instituției. Având în vedere interesul crescut pentru aceste spectacole, organizatorii recomandă publicului să își procure biletele din timp.

Nu ratați șansa de a fi parte din aceste evenimente deosebite și de a vă lăsa purtați de magia artei într-un cadru elegant și primitor. Noiembrie vă așteaptă la Opera Iași cu brațele deschise și cu promisiunea unor seri de neuitat.

Maura ANGHEL