Noul sediu al Operei, la stadiul... „mai analizăm puţin”

Noul sediu al Operei pare să fi intrat într-o etapă administrativă revoluţionară: după zece ani de declaraţii şi promisiuni, autorităţile au reuşit, în sfârşit, să se aşeze la aceeaşi masă. Fără bancă, e drept, dar important este că masa există.

Ministrul Culturii Andras Demeter a explicat că proiectul se află „în acelaşi stadiu în care l-am lăsat acum o oră”, semn că stabilitatea investiţiei este de neclintit. „Am avut nişte discuţii, aprofundăm, căutăm. Trebuie să analizăm şi la nivel de creditor, care este Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ca să vedem exact cum procedăm pe mai departe”, a spus ministrul Culturii.

Practic, după zece ani de discuţii despre discuţii, proiectul se găseşte tot la faza de promisiuni ale oficialilor de la Bucureşti, care de data aceasta dau asigurări că se pregătesc să facă pasul decisiv spre o nouă etapă de reflecţie. „Din păcate, de mult prea mulţi ani s-au făcut declaraţii, dar nu s-a avansat nimic concret. Eu mi-am propus este să trec de la acest stadiu de cocon, în care lucrurile poate că se întâmplă, dar sunt foarte ascunse de vederii, să ieşim şi să avem nişte paşi concreţi într-un timp scurt”, a spus ministrul Andras Demeter.

Deşi nu este foarte clar când coconul ministrului Culturii va deveni fluture, acesta dă asigurări că până la sfârşitul verii ar putea exista măcar o „delimitare în timp a paşilor”. „Mai am nevoie de un pic de timp, pentru că abia astăzi ne-am aşezat prima oară la masă toţi, actorii, mai puţin banca creditoare, dar acest dialog avem obligaţia să-l purtăm noi”, a spus ministrul.

Întrebat direct când ar putea avea loc prima lovitură de sapă, răspunsul a fost sincer: „E mai încolo”.

Aşadar, dacă noul sediu al Operei ar fi un spectacol, acesta ar fi momentan în faza în care orchestra îşi acordează instrumentele, publicul aşteaptă de ani buni, iar cortina încă nu ştie exact când are voie să se ridice.

În schimb, la Filarmonică lucrurile par să fie ceva mai concrete. Ministrul Culturii s-a declarat mulţumit că a găsit şantiere „în grafic”, „aripi aproape finisate şi o sală mare care poate va fi mai bună decât la începuturi”. „Acolo din câte înţeleg eu de la cei care asigură finanţarea proiectului, sunt în grafic anumite zone un front la stradă, de exemplu, se va da, se va elibera de schele peste câteva zile. Am văzut deja aripile noi, sunt destul de bine finisate, aproape, în sensul acelei spaţii dedicate studiului muzical. În ceea ce priveşte Sala Mare şi sălile de jos de la parter, acolo s-a avansat considerabil în privinţa consolidării bazei. Ceea ce e clar, e că această clădire este consolidată deşi avea nişte probleme mari structurale datorită pungii de apă. Mi-a dat impresia că va fi o sală, vorba aceea, poate mai bună chiar decât a fost la începuturi”, a spus ministrul Culturii.

Totuşi, când vine vorba de termenul finalizării, prudenţa ministrului a revenit în scenă: „Nu am dreptul să estimez. Nu sunt investitor, nu sunt beneficiar. Eu am doar bucuria de a mă bucura”. Laura RADU, Maura ANGHEL