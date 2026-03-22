O avere descoperită la graniță. 44.000 de euro nedeclarați, ascunși într-o geantă și într-o borsetă, la Vicovu de Sus

* o sumă impresionantă de 44.000 de euro nedeclarați a fost descoperită de inspectorii vamali și polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, la intrarea în România * banii, ascunși în căptușeala unei genți de mână și în buzunarul exterior al unei borsete, au fost găsiți asupra unui ucrainean de 55 de ani, care a fost amendat, iar întreaga sumă a fost reținută de autorități

Într-o perioadă în care controalele la frontiera externă a Uniunii Europene sunt tot mai stricte, o nouă captură importantă scoate în evidență dimensiunea tentativelor de introducere în țară a unor sume mari de bani fără respectarea legii. În noaptea de 21 martie, în jurul orei 00:40, inspectorii vamali din cadrul Autorității Vamale Române, împreună cu polițiștii de frontieră, au descoperit 44.000 de euro nedeclarați asupra unui bărbat ucrainean care intra în România pe jos, pe ruta Ucraina – România, prin Vicovu de Sus.

Potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Vamală Română, controlul a fost efectuat în baza unei analize de risc, iar echipa comună a decis verificarea amănunțită a persoanei și a bagajelor. În urma controlului, inspectorii au găsit banii ascunși în două locuri: în căptușeala unei genți de mână și în buzunarul exterior al unei borsete.

Suma nu fusese declarată, deși legislația în vigoare prevede clar că orice persoană care introduce sau scoate din țară sume mai mari de 10.000 de euro ori echivalentul în altă valută sau în monedă națională este obligată să le declare autorităților competente. Nerespectarea acestei obligații poate duce nu doar la amendă, ci și la confiscarea banilor nedeclarați.

În acest caz, întreaga sumă de 44.000 de euro a fost reținută pentru continuarea cercetărilor, iar persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu o amendă de 3.000 de lei, aplicată de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus.

Autoritatea Vamală Română a transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în cooperare cu Poliția de Frontieră Română, pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației vamale. Miza acestor controale este una majoră: protejarea intereselor financiare ale statului și asigurarea unui control eficient la frontiera externă a Uniunii Europene.

Cazul de la Vicovu de Sus readuce în atenție un detaliu esențial pentru toți cei care tranzitează frontiera: banii cash peste plafonul legal trebuie declarați, altfel riscul este dublu — sancțiune contravențională și pierderea întregii sume.

Ecaterina VICOL