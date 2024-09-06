O casă a fost distrusă de un incendiu, la Tudora, din cauza unei lumânări lăsată aprinsă

O casă a ars, vineri, în localitatea Tudora din cauza unei lumânări aprinse lăsată nesupravegheată, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani

Potrivit acestora, alarma a fost dată de vecini, iar la faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă de prim ajutor SMURD, precum şi membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună.

"Ajunşi la locul evenimentului, aceştia au constatat că incendiul se manifesta violent la două din cele patru camere ale locuinţei şi la acoperiş. Datorită intervenţiei rapide a fost evitată extinderea incendiului la un magazin din apropiere şi la o anexă din gospodăria învecinată. Proprietarul nu era acasă însă, în interiorul locuinţei se afla un prieten al acestuia, care a a ieşit singur când a simţit mirosul de fum", au precizat oficialii ISU Botoşani.