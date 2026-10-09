O comună de 2.000 de locuitori, îngenuncheată de o datorie de 3,6 milioane de lei!

Facturile neachitate pentru modernizarea drumurilor s-au transformat într-o notă de plată de milioane de lei pentru o comună din județul Iași. Primăria Dolhești este obligată de Tribunalul Iași să achite aproape 3,6 milioane de lei către constructorul Danlin XXL, după ce două facturi de aproximativ 2,5 milioane de lei au rămas restante. Peste un milion de lei reprezintă penalități de întârziere, iar suma continuă să crească până la stingerea datoriei.

Litigiul a pornit de la un contract încheiat în aprilie 2024 pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și sătești din Dolhești. Proiectul a beneficiat inițial de o finanțare de 9 milioane de lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Lucrările au fost finalizate și recepționate în octombrie 2024, iar valoarea finală a contractului a ajuns la aproximativ 11,2 milioane de lei, cu TVA. Primăria a plătit circa 8,7 milioane de lei, însă două facturi emise în noiembrie 2024, în valoare totală de aproximativ 2,5 milioane de lei, au rămas neachitate.

Constructorul a cerut intervenția instanței pentru recuperarea banilor, iar penalitățile contractuale au împins datoria la un nivel mult mai ridicat.

Contractul prevedea penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Tribunalul Iași a stabilit penalități de aproximativ 1,09 milioane de lei pentru perioada 29 decembrie 2024 – 10 martie 2026. La debitul principal se adaugă și aproximativ 12.500 de lei cheltuieli de judecată.

Primăria a contestat calculele, dar instanța nu i-a dat dreptate

În proces, administrația locală a contestat modul de ajustare a prețului lucrărilor și a solicitat o expertiză contabilă. A invocat, de asemenea, probleme legate de disponibilitățile bugetare.

Instanța nu a considerat aceste argumente suficiente pentru a înlătura obligația de plată. Tribunalul a avut în vedere inclusiv actele adiționale semnate de reprezentantul administrației și o solicitare de eșalonare a datoriei transmisă constructorului în octombrie 2025.

Hotărârea este executorie și poate fi contestată potrivit legii, iar termenul de plată stabilit este de 30 de zile de la comunicare.

Nota de plată poate crește în continuare

Cea mai mare presiune vine din faptul că penalitățile nu se opresc automat la suma deja stabilită. La nivelul datoriei restante, calculul contractual poate însemna aproximativ 2.500 de lei în plus pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integrală.

Astfel, o restanță de circa 2,5 milioane de lei s-a transformat într-o obligație de aproape 3,6 milioane, iar fiecare nouă zi poate adăuga alte costuri bugetului local.

Pentru Dolhești, problema nu mai este doar plata facturilor pentru drumurile modernizate, ci și oprirea acumulării unor penalități care pot pune o presiune suplimentară asupra banilor publici. Daniel BACIU