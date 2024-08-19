O directoare din CJ Maramureş, un fost şef al IPJ Vaslui şi un fost manager al Serviciului de Ambulanţă Constanţa, în incompatibilitate

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă în cazul a patru persoane cu funcţii de conducere în instituţii publice, printre care se află o directoare în Consiliul Judeţean Maramureş, un fost şef al IPJ Vaslui şi un fost manager al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa.

Potrivit unui comunicat al ANI transmis luni AGERPRES, Claudia Marian Breban s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada august 2021 – august 2022, întrucât a deţinut simultan funcţia de director executiv în cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte a CJ Maramureş şi pe cea de administrator public al Judeţului Maramureş.

Manuel Nacu, fost comisar-şef de poliţie, împuternicit şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 martie – 26 octombrie 2022, deoarece a deţinut simultan cu funcţia publică de conducere din cadrul IPJ Vaslui şi funcţia remunerată de membru în Consiliul Consultativ Tripartit al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui.

De asemenea, Ionuţ Cealera, fost manager general interimar al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iulie 2021 – 07 aprilie 2022, întrucât a deţinut simultan cu funcţia de manager general şi funcţia salarizată de medic primar în cadrul unei societăţi comerciale, acesta obţinând de la societate venituri salariale în sumă totală de 30.000 lei.

ANI mai susţine că Nicolae Pricope, viceprimar al comunei Podoleni din judeţul Neamţ şi fost consilier local în acceaşi localitate, s-a aflat în conflict de interese, după ce a participat la adoptarea unei hotărâri a CL Podoleni din data de 6 ianuarie 2022, ce a adus un beneficiu pentru soţia şi mama acestuia, prin prisma calităţilor şi funcţiilor deţinute de acestea în cadrul unor societăţi comerciale.