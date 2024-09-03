O ieşeancă şi-a pierdut slujba şi a ajuns la un pas de puşcărie din pricina unei tentative de furt

* femeia, în vârstă de 48 de ani, lucra pe post de casieră la un supermarket * a profitat de neatenţia unei cliente şi i-a sustras mobilul lăsat pe tejghea

Pentru ieşeanca Viorica T., vara acestui an a fost una foarte agitată, lipsită de momentele de relaxare, tipice acestui anotimp. Divorţată, ajunsă pe drumuri la 48 de ani, dată afară din serviciu în urma unei tentative de furt, femeia a ajuns la un pas de puşcărie, în urma unei clipe de rătăcire pe care o regretă şi acum.

Viorica lucra pe post de casieră la un supermarket dintr-o suburbie a Iaşului, abia intrase în tura de după-amiază şi, printre primii clienţi, s-a nimerit o anume Mădălina C., care venise la cumpărături însoită de băieţelul ei în vârstă de 6 ani. Avea cu ea şi un rucsac destul de cuprinzător, tocmai o sunase cineva când s-a aşezat la rând, terminând convorbirea chiar înmomentul când a ajuns faţă în faţă cu casiera şi a trebuit să plătească. A lăsat telefonul pe banda rulantă, a scos banii, a achitat, a pus produsele în rucsac şi a plecat. Uitând să mai ea şi telefonul.

Casiera a profitat de această scăpare a clientei, a dosit imediat aparatul sub tejghea şi s-a făcut că plouă. Mădălina şi-a dat seama că acolo-şi uitase mobilul, s-a întors de două ori, dar, de fiecare dată Viorica a tăgăduit. Indignată, păgubita a anunţat poliţia, agenţii au studiat imaginile surprinse de către camerele de supraveghere şi aşa a ieşit la iveală încercarea de hoţie.

Pentru fapta ei, Viorica a fost dată afară din serviciu şi condamnată la şase luni de închisoare, dar cu amânarea executării pedepsei. În plus, a mai fost obligată să presteze şi 40 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Total demoralizată, condamnata s-a luat cu altele şi a uitat de obligaţiile stabilite prin sentinţa penală din 4 septembrie 2023. Chestie care era cât pe ce s-o coste libertatea, întrucât cei de la Probaţiune au reacţionat şi au sesizat instanţa, solicitând revocarea amânării. Lucru ce ar fi însemnat înteminţarea condamnatei.

Având în faţă spectrul petrecerii sărbătorilor de iarnă după gratii, Viorica a lăsat totul baltă şi s-o concentrat doar pe efectuarea zilelor de muncă neremunerată. Aşa şi-a petrecut ea lunile iulie şi august, dar a meritat. Judecătoria a respins solicitarea Probaţiunii, femeia rămâne în libertate. Claudiu CONSTANTIN