O întârziere de o zi îl poate trimite după gratii pe un amator de pornografii infantile

Ultima din cele trei filmări de câteva secunde îl poate trimite pentru ani buni în puşcărie pe ieşeanul A.C. A făcut-o a doua zi după împlinirea vârstei de majorat. Videoclipurile au fost filmate cu telefonul mobil personal, protagonistă fiind A.G., prietena lui de la vremea aceea, o fată de nici 15 ani. Toate au acelaşi scenariu, A.G., complet dezbrăcată, prestându-i sex oral lui A.C.

Dacă rămânea doar între ei, nu se întâmpla nimic. Dar relaţia lor s-a sfârşit, tânărul, ca să se laude, a distribuit videoclipurile pe reţelele socială. Imaginile au ajuns şi la părinţii fetei, care au sesizat Parchetul. S-a deschis dosar penal, dar procurorii au pornit de la premiza că au de-a face cu un suspect minor. L-au lăsat în libertate, dar sub supravegherea Probaţiunii. Consilierul de aici, cel însărcinat cu monitorizarea lui A.C., a primit dosarul, l-a studiat şi a observat că ultima filmare fusese efectuată la o zi după ce tânărul împlinise 18 ani. Trebuia schimbată încadrarea juridică a faptei, hotărâre ce poate fi luată numai de către Tribunalul Iaşi. Care a ţinut cont de sesizarea Probaţiunii şi, prin încheiere de şedinţă de alaltăieri, a dispus retrimiterea rechizitoriului la procuror şi repunerea procesului pe rol. Claudiu CONSTANTIN