O laureată a Nobelului pentru Pace a venit la Iași, la Forumul Economic!

Iașul se află, în aceste zile, în centrul atenției internaționale după ce una dintre personalitățile marcante ale comunității științifice globale a ajuns în capitala Moldovei pentru a participa la cea de-a treia ediție a Forumului Economic. Prezența unui membru al echipei care a primit Premiul Nobel pentru Pace transformă evenimentul într-unul dintre cele mai importante organizate vreodată în regiune pe teme economice, climatice și de dezvoltare durabilă.

Invitatul special este dr. Delia Dimitriu, expert recunoscut la nivel internațional în domeniul schimbărilor climatice și membră a Grupului Interguvernamental de Experți privind Schimbările Climatice, organizație care a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace în anul 2007 pentru contribuția sa la conștientizarea și combaterea efectelor încălzirii globale.

Vizita sa la Iași reprezintă o confirmare a faptului că orașul începe să fie perceput ca un actor tot mai important în dezbaterile europene privind sustenabilitatea și tranziția verde. În cadrul întâlnirilor oficiale și al sesiunilor de lucru organizate la Forumul Economic, accentul a fost pus pe provocările viitorului: energia curată, decarbonizarea economiei, protecția mediului și dezvoltarea unor comunități urbane reziliente.

Un moment important al vizitei l-a constituit întâlnirea cu reprezentanții administrației locale, în cadrul căreia au fost analizate proiectele de mediu aflate în implementare la nivelul municipiului. Autoritățile locale au prezentat direcțiile strategice prin care Iașul urmărește să devină unul dintre cele mai moderne și sustenabile orașe din România, cu obiectivul ambițios de a atinge neutralitatea climatică în următorul deceniu.

Forumul Economic reunește în aceste zile lideri ai mediului de afaceri, investitori, reprezentanți ai administrației publice și delegații economice din mai multe state europene. Participarea unor companii importante și a unor delegații din Germania, Polonia, Republica Moldova și Ucraina oferă evenimentului o dimensiune internațională puternică și creează premise pentru noi investiții și parteneriate strategice în regiunea Moldovei.

Intervențiile susținute de dr. Delia Dimitriu sunt așteptate cu interes atât de specialiști, cât și de reprezentanții mediului economic. Temele abordate vizează impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării economice, oportunitățile generate de tranziția energetică și conceptul de economie albastră, bazat pe valorificarea responsabilă și sustenabilă a resurselor acvatice.

Prezența unei personalități asociate cu una dintre cele mai prestigioase distincții din lume reprezintă un semnal puternic pentru imaginea Iașului. Orașul își consolidează astfel profilul de pol regional de dezvoltare, inovare și dialog internațional, într-un moment în care competiția pentru investiții și proiecte strategice devine tot mai intensă la nivel european.

Prin organizarea unui eveniment de asemenea anvergură și prin atragerea unor nume de referință din domeniul științei și economiei, Iașul transmite un mesaj clar: viitorul se construiește prin cunoaștere, colaborare internațională și investiții în dezvoltarea sustenabilă. Carmen DEACONU