O mamă luptă să adune 30.000 de euro pentru a salva viața fiului ei

Iosif este un tânăr de 17 ani care a trăit toată viața într-o lume diferită, marcată de provocările impuse de tulburarea de spectru autist. Pe lângă lupta zilnică cu această afecțiune, el se confruntă acum cu o amenințare și mai gravă: scolioza severă care îi deformează coloana vertebrală și îi pune în pericol viața. Fără o intervenție chirurgicală urgentă, Iosif riscă să se sufoce, deoarece organele sale interne sunt supuse unei presiuni enorme din cauza curburii coloanei.

Pentru Cristina, fiecare zi este o bătălie pentru a-i oferi fiului său cea mai bună îngrijire și pentru a-l ajuta să depășească barierele pe care tulburarea de care suferă le impune. „Erau momente când vroiam să renunț”, povestește ea cu lacrimi în ochi. Însă nu a renunțat niciodată. Deși sufletul îi era plin de durere și oboseală, a găsit întotdeauna puterea de a merge mai departe, mulțumind lui Dumnezeu pentru fiecare mică victorie. Acum, Iosif este în clasa a XI-a, un lucru pe care mama lui încă îl consideră un miracol. „Nu îmi vine să cred că are un pic și termină liceul… Am stat cu el la școală zi de zi din clasa a-III-a până la începutul pandemiei, apoi a rămas în online. A fost foarte greu să îl ajut să ajungă aici, dar am reușit”, spune ea.

Cristina e îngrijitoare la școală, ceea ce i-a permis să jongleze între responsabilitățile de serviciu și nevoile fiului ei. Fiecare temă, fiecare proiect a fost realizat cu ajutorul ei, o sarcină imensă, dar una pe care a îndeplinit-o cu devotament, chiar și în momentele în care simțea că nu mai poate continua.

Odată cu trecerea timpului, problemele de sănătate ale lui Iosif s-au agravat. Pe lângă tulburarea de spectru autist, scolioza severă i-a scurtat un picior și i-a deformat corpul într-o manieră care îi face dificilă chiar și cea mai mică mișcare. Iosif nu poate sta mult timp în picioare, trebuie să se întindă frecvent pentru a-și ameliora durerile. Mâncarea a devenit, de asemenea, o provocare, dieta sa fiind extrem de limitată din cauza sensibilităților sale.

De-a lungul anilor, mama lui Iosif a încercat în repetate rânduri să obțină ajutor medical pentru fiul ei. Medicii la care a apelau au refuzat însă intervenția pe coloană considerând-o mult prea riscantă. Astăzi, cu autorul roboticii, echipa doctorului Alexandru Thiery de la Spitalul Monza îi acordă tânărului o nouă șansă la viață. Procedura este însă nu doar una extrem de complexă, ci și foarte costisitoare: 30.000 de euro.

Familia lui Iosif nu poate strânge singură fondurile necesare pentru operație. Mama lui lucrează ca îngrijitoare la școală, iar tatăl său este însoțitor pentru că Iosif are handicap grav. Este nevoie de un efort comun pentru a strânge banii necesari. ,,Orice donație, indiferent de mărime, poate face diferența între viață și moarte. Fiecare zi ce trece îi reduce lui Iosif șansele de supraviețuire. Doar împreună putem contribui la salvarea acestui tânăr care a îndurat deja atât. Iosif merită o șansă la o viață fără durere, o viață în care să poată respira liber. Cu ajutorul nostru, acest vis poate deveni realitate”, precizează Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați salveazaoinima.ro/marin-iosif/ - Asociația „Salvează o inimă”. Cod de înregistrare fiscală 31015982, cont lei: RO05BTRL00701205W82870XX, cont euro RO28BTRLEURCRT00W8287001, Cod SWIFT: BTRLRO22, Cod BIC: BTRL – Banca Transilvania Botoșani. De specificat în transferul bancar, la detaliile plății, numele Marin Iosif. Maria STANCU