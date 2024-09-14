O nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, la Miroslava

Locuitorii comunei Miroslava au posibilitatea de a se debarasa de deșeurile voluminoase (piese de mobilier, saltele, covoare, uși, obiecte de mari dimensiuni de folosință îndelungată, ș.a.) care nu le mai sunt de trebuință în cadrul unei noi campanii care va fi derulată de Primărie în perioada 23-27 septembrie. „Populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de precolectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (în cazul populației care locuiește la bloc), în fața porții (în cazul populației care locuiește la casă) sau în celelalte alte puncte care vor fi desemnate de reprezentanții Primăriei, astfel încât să nu fie împiedicată circulația auto și circulația pietonală”, a anunțat primarul Dan Niță, care a precizat că acțiunea nu include colectarea deșeurilor electrice și electronice. De asemenea, a adăugat edilul, este interzisă amestecarea deșeurilor voluminoase cu deșeuri periculoase, cum ar fi, de exemplu, azbest, absorbanți, vopsele, baterii și acumulatori, uleiuri, grăsimi, etc. sau alte tipuri de deșeuri nepericuloase (menajere sau reciclabile).

Colectarea deșeurilor voluminoase se va face în ziua de colectare a deșeurilor menajere, potrivit programului stabilit de regia locală de salubritate. În ceea ce privește ridicarea deșeurilor rezultate în urma construcțiilor, pentru acest lucru firmele respective vor trebui să încheie un contract cu un operator de salubritate acreditat.

Potrivit reprezentanților Primăriei, în paralel cu campania de colectare a deșeurilor voluminoase vor fi ridicate și deșeurile periculoase provenite de la ambalajele produselor de igienizare, vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, cerneluri, adezivi, rășini, detergenți, anvelope, etc., acestea urmând să fie depozitate separat de celelalte tipuri de deșeuri. Edi MACRI