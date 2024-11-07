Șoferi, atenție ce postați pe rețelele de socializare! Amenzile sunt uriașe!
O nouă companie aeriană va lansa zboruri de pe Aeroportul Iași începand cu luna decembrie

O nouă companie aeriană va lansa zboruri de pe Aeroportul Iași începand cu luna decembrie

O nouă companie aeriană va lansa zboruri de pe Aeroportul Iași începand cu luna decembrie

 

 

Compania FLYONE Airlines va începe să opereze zboruri comerciale regulate de pe Aeroportul Internațional Iași către capitala Armeniei, Erevan, începând cu luna decembrie a acestui an, potrivit site-ului Boardingpass.ro

Zborurile vor fi efectuate cu aeronave de tip Airbus A320 de trei ori pe săptămână – marți, joi și sâmbătă, iar durata zborului va fi de aproximativ 2 ore și 40 de minute.

Biletele pentru această rută pot fi deja rezervate pe site-ul companiei Flyone.

Zborurile de pe Aeroportul Internațional Iași către Erevan reprezintă primele zboruri ale companiei FLYONE din România și sunt singurele zboruri regulate între Armenia și România.

