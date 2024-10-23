O nouă ediție a Târgului de oferte de practică, voluntariat și internship, la UAIC

* Târgul se adresează în primul rând studeților de la specializările de licență și masterat din domeniul asistență socială și urmărește să răspundă nevoilor studenților de familiarizare cu furnizorii de servicii sociale, precum și construirea unui cadru care să faciliteze o integrare profesională cu succes pe piața muncii

Departamentul de Sociologie, Asistență Socialăși Resurse Umane din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice organizează, în data de 24 octombrie, la a IX-a ediție a Târgului de oferte de practică, voluntariat și internship în domeniul asistenței sociale.

Evenimentul va avea loc în Sala Pașilor Pierduți (corp A) a Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu ora 10.

La eveniment vor participa reprezentanți ai principalelor instituții implicate în oferirea de servicii sociale din regiunea NE / Molodova: Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvaţi Copiii Filiala Iaşi, Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în recuperare „Don Orione”, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, Sucursala Iași, Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Fundaţia Alături de Voi România, Fundația Serviciilor Bethany, Fundația pentru Copii Ronald McDonald, Fundația Solidaritate și Speranță, Fundatia Star of Hope, Fundația Un Coup de Main d'Emmaus Iași, Fundaţia World Vision România, Biroul Zonal Iaşi-Vaslui, Penitenciarul Iași, Seniorum-Centrul rezidențial al persoanelor 60+, Serviciul de Probațiune Iași, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Iași.

În cadrul aceluiași eveniment, începând cu ora 12, va avea loc, în Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie si Științe Social-Politice, o masă rotundă la care vor participa reprezentanți ai Departamentului de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane și ai instituțiilor partenere invitate la Târgul de oferte de practică, voluntariat și internship în domeniul asistenței sociale.

Scopul acestui eveniment este de a consolida relația între Universitate, studenți și parteneri, între teorie și practică, de a veni în întâmpinarea nevoilor studenților pentru familiarizarea și oferirea de oportunități privind integrarea pe piața muncii. Cu acest prilej, studenții sunt invitați să vizioneze prezentările și ofertele de stagii de practică, voluntariat și internship ale instituțiilor partenere evenimentului. Radu MARIN