O nouă ispravă a puştiului teribilist: raliu nocturn, încheiat în şanţ

N-au trecut nici două săptămâni de când am scris, încă o dată, despre cel mai tânăr recordmen din judeţ în materie de infracţiuni. La numai 16 ani ai săi, Denis Adrian Doru, puştiul teribilist, are în biografie un pomelnic întreg de încălcări ale legii şi, prin încheierea finală de cameră preliminară pronunţată joi, 10 octombrie, de Judecătoria Iaşi, el s-a ales, oficial, cu un nou capăt de acuzare. Două infracţiuni comise simultan: furt în scop de folosinţă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Pentru a doua oară.

Denis a intrat în atenţia poliţiştilor încă de când era un copil de 10 ani. A fugit de-acasă, a fost dat dispărut şi găsit după aproape trei zile, umblând fleaura tocmai prin Breazu. De la acel moment, a urmat o carieră infracţională uimitor de variată. A fuat o bicicletă din faţa unui magazin alimentar din Paşcani, o alta din curtea unei case din Copou, după care s-a „motorizat”. A ochit un Mini Cooper parcat în faţa unui bloc din Canta, a încercat şi a constatat că maşina are portiera descuiată. Cheia se afla în contact, semn că proprietarul e prin preajmă. Nu i-a păsat, şi-a asumat riscurile, s-a urcat la volan, plecând în promenadă. Nici vorbă să deţină permis la nici 15 ani, cât avea la momentul acestei fapte.

Sesizată de dispariţia autoturismului, poliţia a început căutările, Denis fiind reperat în trafic după doar câteva minute. Apucase deja să acroşeze un Renault parcat. Agenţii i-au făcut semn să tragă pe dreapta şi să opreasă, dar el, dimpotrivă, a călcat acceleraţia, urmând o cursă cum scrie la carte. Doar că mult mai scurtă. Denis a naufragiat în şanţul de preluare a apelor pluviale din apropierea unui hipermarket. I-a plăcut acest tip de aventură şi avea s-o mai încerce o dată.

Mai ceva ca un alcoolic veteran: a evadat din arestul la domiciliu ca să fure ţuică

Încă n-a săvârşit vreun viol, dar are deja două dosare pentru agresiune sexuală. Ambele comise în cursul acestui an. Prima, în dimineaţa de 11 iunie, în zona magazinului Basarabia. S-a apropiat, din spate, de o femeie, i-a pus mâna pe fund, apoi a trecut la acte de exhibiţionism. A fost prins în flagrant de o patrulă de poliţie, dar lăsat liber pe motiv de vârstă. Câteva ore mai târziu, a recidivat. De data asta, n-a mai scăpat, a ajuns în Centrul de Servicii Sociale Târgu Frumos, în stare de arest la domiciliu. N-avea voie să iasă de acolo fără acceptul autorităţilor.

Denis nu s-a conformat deloc restricţiilor. Între timp, prinsese şi gustul băuturilor alcoolice, iar la Centrul de Servicii Sociale nu se găseşte aşa ceva. Aflat în sevraj, adolescentul a sărit pe geamul camerei în care era cazat, a escaladat gardul împrejmuitor al curţii lui Ilie G., un gospodar ce locuieşte în apropiere, a intrat în magazie şi a plecat de-acolo cu două peturi a câte doi litri şi jumătate. Unul cu ţuică, iar celălalt, cu vişinată. S-a întors în cameră, le-a băut de unul singur, a intrat în comă alcoolică şi aşa au făcut investigatorii legătura între el şi spargerea de la gospodăria lui Ilie. Acesta din urmă a venit, şi-a recunoscut peturile deja goale şi scrisul de pe ele.

A gonit aproape jumătate de oraş cu poliţia pe urme

În fine, ultima (mai bine zis, cea mai recentă) „medalie” de infractor l-a expediat direct în Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti. Ca de obicei în serile de vară, Denis umbla fleaura pe străzi. De data asta, ajunsese din Târgu Frumos, de la Centrul de Servicii Sociale (acolo unde-şi avea, de câţiva ani buni, domiciliul oficial) tocmai prin zona Podul de Piatră. Experimentaţii săi ochi de vulturi au ţintit imediat o maşină parcată, ce avea cheile în contact. N-a mai aşteptat invitaţii speciale, a deschis portiera, s-a urcat la volan şi a demarat în trombă.După nici câteva sute de metri, din cauza vitezei şi a lipsei de pricepere, a acroşat un autoturism parcat la trotuar.

Nici vorbă să oprească, şi-a continuat, netulburat, drumul. N-a călcat frâna nici când a fost interpelat de către un echipaj de poliţie, care i-a făcut semn să tragă pe dreapta. Agenţii s-au urcat în autoutilitară şi au pornit în urmărirea lui, Denis a accelerat şi mai tare, a încercat să scape de „coadă”, intrând pe o alee din lateralul magazinului Brico Depot. Acolo s-a răsturnat în şanţ, raliul s-a terminat, poliţiştii l-au ajuns, l-au încătuşat şi dus apoi la secţie. De aici, trimis direct, după cum menţionam, la Tichileşti. Unde aşteaptă deznodământul în trei procese penale. Va împlini, până atunci, 18 ani şi, cu siguranţă, îşi va petrece prima tinereţe după gratii. Claudiu CONSTANTIN