O petrecere între tinere femei s-a încheiat cu luptă ca-n comuna primitivă

* s-a dat zdravăn cu ciomagul, principala victimă a stat aproape două sute de zile în spital, având zdrobită gamba dreaptă * câştigătoarea e judecată pentru vătămare corporală

În urmă cu mai bine de patru ani, Mariana S. şi-a aniversat ziua de naştere într-un mod mai puţin obişnuit pentru mediul rural. Petrecere doar între femei. Le-a avut ca invitate pe Elena A. şi Elena S., ambele de la ea din sat. Cu toate că distracţia a început devreme, pe la prânz, în jurul orei 17.00 erau toate bine cherchelite. Logic, nimeni nu-şi mai aminteşte de la ce şi cum a început scandalul. Cert e că Elenele s-au înarmat cu ciomege şi au pus-o de-o luptă spontană, pe regulile din comuna primitivă. Mai zdravănă din constituţie şi mai iute, Elena A. a câştigat detaşat. Şi-a pus adversara la pământ din câteva lovituri, apoi a continuat să dea. Ce-i drept, fără vreo intenţie ucigaşă, că n-a lovit deloc în zona capului sau a bustului, ci numai peste picioare. În cele câteva minute de luptă, i-a zdrobit Elenei S., la propriu, gamba dreaptă. Perdanta a stat în spital aproape două sute de zile!

Conflictul s-a încheiat aşa cum a început. Din senin. Gazda a chemat ambulanţa, Elena S. a ajuns la spital, medicii şi-au dat seama că e vorba de o agresiune fizică, nu de un accident, aşa că au sesizat poliţia. S-a deschis ancheta, iniţial părea una simplă, dar lucrurile s-au complicat pe parcurs. Fiind în stare de ebrietate la momentul disputei, niciuna dintre cele trei n-a putut da declaraţii coerente, pe care apoi să şi le asume, s-au contrazis de mai multe ori, de aceea rechizitoriul a ajuns în instanţă abia în vara acestui an. Iar alaltăieri, dosarul a trecut de camera preliminară, Elena A. urmând a fi judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală. Claudiu CONSTANTIN