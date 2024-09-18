O petrecere între tinere femei s-a încheiat cu luptă ca-n comuna primitivă
* s-a dat zdravăn cu ciomagul, principala victimă a stat aproape două sute de zile în spital, având zdrobită gamba dreaptă * câştigătoarea e judecată pentru vătămare corporală
Conflictul s-a încheiat aşa cum a început. Din senin. Gazda a chemat ambulanţa, Elena S. a ajuns la spital, medicii şi-au dat seama că e vorba de o agresiune fizică, nu de un accident, aşa că au sesizat poliţia. S-a deschis ancheta, iniţial părea una simplă, dar lucrurile s-au complicat pe parcurs. Fiind în stare de ebrietate la momentul disputei, niciuna dintre cele trei n-a putut da declaraţii coerente, pe care apoi să şi le asume, s-au contrazis de mai multe ori, de aceea rechizitoriul a ajuns în instanţă abia în vara acestui an. Iar alaltăieri, dosarul a trecut de camera preliminară, Elena A. urmând a fi judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală. Claudiu CONSTANTIN
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.