O şcoală din Pașcani a fost premiată de Comisia Europeană pentru predare inovatoare

Şcoala Gimnazială Specială din Paşcani a fost laureată la categoria „Învăţământ secundar” pentru proiectul „Art therapy for Autism”, iar Grădiniţa „Ciupercuţa” din Sectorul 4 al Capitalei a câştigat premiul la categoria „Educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari" pentru proiectul „Amazing Children, Amazing Nature” (ACAN).

Școala Gimnazială Specială Pașcani se află printre câștigătorii Premiului european pentru predare inovatoare 2024, cu proiectul Art therapy for Autism, la categoria „învățământ secundar”. „Felicitări pentru abordarea inovatoare, pentru eforturile de a fi o școală care excelează în pregătirea elevilor și pentru frumoasele rezultate obținute! Suntem mândri de frumoasa echipă de la Școala Gimnazială Specială Pașcani”, a transmis Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

Potrivit Ministerului Educaţiei, premiul recunoaşte contribuţia Programului Erasmus+ la Spaţiul European al Educaţiei şi importanţa cooperării şi a creării de reţele între şcolile din întreaga Europă. În 2024, tema centrală a fost „Bunăstarea în şcoală”, reflectând eforturile educaţionale care contribuie la crearea unui mediu şcolar sănătos şi incluziv.

Proiectele câștigătoare din acest an pun accentul pe teme esențiale, precum sănătatea fizică și mentală, promovarea competențelor sociale și emoționale, sporirea capacității de a face alegeri sănătoase, crearea în școli și în clase a unui mediu favorabil care să încurajeze relațiile pozitive, colaborarea, învățarea și dezvoltarea personală și multe altele.

Lansat în 2021, acest premiu sărbătorește realizările profesorilor și ale școlilor implicate în proiectele Erasmus+.

În cooperare cu agențiile naționale Erasmus+, proiectele selectate sunt împărțite în patru categorii specifice: 17 proiecte din categoria „educație și îngrijire timpurie”, 27 de proiecte din categoria „învățământ primar”, 31 de proiecte din categoria „învățământ secundar” și 21 de proiecte din categoria „instituții de învățământ profesional și de formare profesională”.

Profesorii premiați vor avea posibilitatea de a-și prezenta proiectele câștigătoare și de a face schimb de bune practici cu un public mai larg în cadrul evenimentului hibrid „Premiul european pentru predare inovatoare 2024”, care va avea loc în perioada 14-15 noiembrie la Bruxelles și online.” a precizat Reprezentanța în România a Comisiei Europene. Daniel BACIU