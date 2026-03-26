Obiceiurile care îi îmbolnăvesc pe ieșeni -- stau pe telefon, se tratează după ureche și au tot mai multe probleme metabolice

* un studiu național arată că românii cumulează tot mai multe comportamente de risc, de la dependența de telefon și lipsa mișcării până la automedicație și tulburări de somn * efectul nu se vede doar în starea de oboseală de zi cu zi, ci în apariția timpurie a dezechilibrelor metabolice * la Iași, unde medicii văd tot mai frecvent pacienți tineri cu astfel de probleme, tabloul începe să capete greutate locală

La Iași, boala nu mai vine doar din diagnostic, ci și din rutina de fiecare zi. Orele petrecute pe telefon, mesele haotice, lipsa mișcării, somnul prost și obiceiul de a lua medicamente fără sfatul medicului compun un stil de viață care împinge tot mai mulți oameni spre dezechilibre metabolice încă din tinerețe. Nu este vorba despre un singur exces, ci despre mai multe comportamente nesănătoase care se adună și ajung să lucreze împreună împotriva organismului.

Un studiu amplu realizat de CREDU – Centrul de Cercetare, Educație și Comunicare pentru Sănătate Publică – arată că mulți români își cunosc foarte bine obiceiurile nocive, dar nu reușesc să le schimbe. Cercetarea scoate la iveală o ruptură clară între ceea ce oamenii știu despre sănătate și ceea ce fac concret pentru a și-o proteja. Cu alte cuvinte, prevenția este apreciată în teorie, dar amânată în practică.

Medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice dr. Gianina Vinereanu avertizează că efectele se văd deja în cabinete, unde apar din ce în ce mai mulți pacienți tineri cu tulburări metabolice. „Un alt element esențial a fost faptul că mai mult de jumătate dintre participanți au evidențiat patru comportamente nesănătoase, considerate de risc. Și atunci ne dăm seama din ce în ce mai mulți pacienți care au dezechilibre metabolice de tineri. Este vorba despre dependența digitală, mâncatul compulsiv, sedentarismul, automedicația… Cei mai mulți au declarat că au și probleme cu somnul”, spune dr. Gianina Vinereanu. Cercetarea, la care au participat 1.200 de oameni, aduce în prim-plan tocmai această contradicție: românii conștientizează că au obiceiuri nocive, dar continuă să le întrețină. „Datele arată că majoritatea românilor știu că au obiceiuri nesănătoase, dar continuă să le mențină. De asemenea, prevenția este considerată importantă, dar puțini merg la medic. Problema nu este lipsa informației, ci transformarea informației în comportament”, mai spune dr. Gianina Vinereanu.

În spatele acestor concluzii stă o schimbare de stil de viață care se vede tot mai clar și în marile orașe universitare, inclusiv la Iași. Acolo unde ritmul este alert, timpul petrecut în fața ecranelor crește, mesele sunt sărite sau înlocuite cu gustări rapide, iar mișcarea ajunge adesea pe ultimul loc. În acest context, dezechilibrele metabolice nu mai apar doar la vârste înaintate, ci coboară tot mai mult spre categoriile tinere și active profesional.

Pentru sistemul medical, semnalul de alarmă este important: nu doar lipsa accesului la informație produce boală, ci incapacitatea de a transforma informația în rutină sănătoasă. Iar când dependența digitală, sedentarismul, alimentația dezechilibrată, automedicația și somnul prost se întâlnesc în aceeași viață de zi cu zi, costul este plătit de organism.

Teona SOARE