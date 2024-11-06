OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI SRL – începere proiect ”Digitalizarea activității OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI SRL” – SMIS 319414
COMUNICAT DE PRESA ÎNCEPERE PROIECT COD SMIS 319414
Data: Noiembrie 2024
Digitalizarea activității OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI SRL
Beneficiar: OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI SRL
Programul Regional Nord-Est 2021-2027
