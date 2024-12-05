Oferta de muncă a ajuns, la Iași, aproape de valorile din pandemie!

Tablou sumbru al pieţei muncii din judeţ, în această săptămână. Faţă de săptămâna trecută, numărul posturilor vacante s-a redus brutal, de la 831 la 716. Asta, în principal din cauza faptului că şi construcţiile au închinat steagul. Era de aşteptat, de fapt, fiind final de sezon în acest domeniu. Aici, în clipa de faţă, mai e nevoie doar de 281 lucrători (faţă de 394, în intervalul precedent). Se mai caută, totuşi, montatori profile aluminiu şi geam termopan, betonişti, montatori de structuri metalice, dulgheri, electricieni, fierar-betonişti, finisori terasamente, instalatori, lăcătuş mecanici, finisori, un maşinist utilaje, sudori şi zidari. Plus clasicii necalificaţi, oamenii buni la toate.

Că tot am ajunşi la cei cu şcolarizare insuficientă, şi oportunităţile lor de angajare s-au redus puternic. Îşi mai pot găsi de muncă doar pe posturi de ambalator manual, încărcător-descărcător, manipulant mărfuri, în construcţii sau sortator produse. Aşa s-a ajuns ca oferta de lucru pentru ei să fie aproape de valorile din pandemie.

În rest, modificări mici faţă de centralizatorul precedent: uşoare creştere a necesarului de personal în comerţ (29/27), servicii, altele decât cele clasice (316/315) şi industrie (37/35). Ceva mai puţine posibilităţi de angajare în transporturi (10/13), confecţii (42/44), nimic în HoReCa, asigurări şi agricultură.

Singurii neafectaţi sunt posesorii de diplomă universitară, aproape o cincime din locurile de muncă disponible în acest moment presupunând studii superioare. E vorba de joburi precum: agent de vânzări în transporturi, agent servicii client, cadru tehnic PSI , contabil, economist, expert în achiziţii publice, geograf, inginer (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, ecolog, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, energetician), manager, peisagist, programator, arhitect, şef şantier, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician devizier.

200 variante de a munci în Europa

Nimic relevant pe platforma EURES, cea în care sunt cuprinse locurile de muncă la nivel continental şi înregistrate de către agenţiile naţionale. Conform ultimului centralizator, sunt disponibile 200 posturi, în uşoară scădere faţă de intervalul precedent (209). Lider la angajări se menţine Germania (60), ţară care are nevoie de electricieni, prelucrători de metale, măcelari, operatori stivuitori, şoferi de autobuz şi sudori.

Urmează Italia (50), dar aici paleta e mult mai îngustă. Doar lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice sau animatori în centre de vacanţă.

Podiumu este încheiat de Letonia (30), care tot nu găseşte, de aproape două luni, sudorii de care e nevoie. La ce salarii se oferă şi la ce condiţii de muncă (ture de noapte), e explicabil. Remuneraţii între 1.400 şi 2.000 euro brut pe lună.

Austria vine pe poziţia a patra (18), aici fiind vorba de tehnicieni în mecatronică sau metalurgie sau vopsitori industriali. Belgienii caută un bucătar, doi electricieni, patru macaragii, patru instalatori, patru tehnicieni în reţele de telecomunicaţii şi un necalificat, la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri şi baraje.