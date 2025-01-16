Ofertele de angajare sunt în creștere cu 59% față de finalul anului trecut!

S-au scurs sărbătorile de iarnă, trebuie să ne-apucăm de treabă! E o vorbă veche, de care antrepenorii ţin seama cu sfinţenie. Altfel, le stau în loc afacerile, dau faliment, pierd bani, ajung în râpă. Dar pentru asta, au nevoie de oameni, de angajaţi care să pună osul. AJOFM Iaşi a anunțat că ofertele de angajare sunt în creștere cu 59% față de finalul anului 2024!

Salt brusc de la 412, la 624 locuri de muncă disponibile pe raza judeţului

De pe la mijlocul lui septembrie şi până de Crăciun, la Iaşi, piaţa muncii a fost în cădere liberă. La sfârşitul verii, angajatorii din judeţ căutau aproximativ 1.000 lucrători. Din mai toate domeniile şi mai toate calificările. De la cei fără, până la absolvenţi de facultate, inclusiv.

Apoi, tot mai puţin, pentru ca, la sfârşitul anului trecut, să consemnăm o situaţie ca-n miez de pandemie. Mai erau doar 412 posturi vacante, înregistrate în statisticile AJOFM. Acum sunt 624, creştere de 50%, după nici trei săptămâni de amorţeală totală. S-au dus banii din trecut, trebuie făcuţi alţii...

Conform tradiţiei, Iaşul este un judeţ în care cei cu nivel de instruire superior, absolvenţii de facultate, au mare căutare. Şi, ca de obicei, un sfert din locurile de muncă disponibile e pentru ei. 151, faţă de 101, atât cât se consemna la finele lui decembrie 2024. E vorba de joburi precum adminstrator de firmă, agent servicii client, arhitect, asistent manager, asistent medical, cadru tehnic cu atribuţii PSI , consilier juridic, director tehnic, director de vânzări, director de magazin, farmacist, inginer (CFDP, CCIA, electroenergetician, geodez, de instalaţii pentru construcţii, mecanic sau în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă), medic veterinar, programator, referent de specialitate financiar-contabil, secretar administrativ, şef de biro comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, şef de fermă agricolă).

Necalificaţii jubilează, sunt curtaţi la maxim de către angajatori

Ca niciodată, pentru cei fără studii ori cu şcolarizare aproximativă (cel mult gimnaziu) oferta de lucru la acest început de an e neaşteptat de îmbeluşgată. Antreprenorii au nevoie acum de 90 necalificaţi, 40 dintre ei fiind căutaţi în domeniul construcţiilor, deşi acolo, conform calendarului, sezonul e cam mort.

Şomerii vag alfabetizaţi (sau chiar deloc) se pot integra în câmpul muncii şi se pot califica pe parcurs ca: agent comercial, agent de securitate, agent poştal, ajutor bucătar, ajutor ospătar, ambalator manual, bucătar, confecţioner articole din textile, femeie de serviciu, florar-decorator, îngrijitor clădiri, lucrător în bucătărie (spălător de vase mari), manipulant mărfuri, menajeră, spălătoreasă de lenjerie, paznic sau vânzător. Necalificaţii au şi destule variante pentru muncile grele, dar mult mai bine plătite, anume, în construcţii. E nevoie de ei pe post de asfaltator, salahor la căi ferate, zidar, zugrav, la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii sau la demolarea clădirilor.

Veşti inexplicabil de bune din comerţ şi HoReCa

E de-a dreptul inexplicabilă situaţia. În pragul sărbătorilor de iarnă, interval ce s-a întins practic pe trei săptămâni, cei din comerţ şi HoReCa n-au avut nevoie deloc de personal. Zero absolut la capitolul angajări. Iar acum, când se cam trage heblul în aceste domenii, iată că e nevoie de 64 lucrători în comerţ şi 68 în HoReCa!

Ca de obicei, nimic în asigurări, acolo e circuit închis, șase posturi în transporturi și 75 în restul serviciilor. Cădere neașteptată în confecții (10/44), construcţiile luptă eroic (216/200), industria e în criză (12/33).

Trei posturi în agricultură, dar nu-s pentru oricine. Un şef de fermă şi doi medici veterinari. Tabloul pieţei muncii din această săptămână, la nivelul judeţului Iaşi, e completat cu şapte posturi de asistent medical generalist.

Intrarea în Schengen încă nu se simte şi pe piaţa muncii

Era de aşteptat ca, după admiterea ţării noastre în spaţiul Schengen, platforma EURES, cea în care sunt înregistrate ofertele de lucru ale angajatorilor de pe continent să devină mult mai generoasă cu românii. Nici vorbă, în clipa de faţă sunt postate doar 128 de locuri de muncă, cam aceleaşi de la începutul lunii decembrie a anului trecut. Le-am detaliat suficient în acel interval de timp. Sunt cele 50 din Germania şi Italia, 16 din Austria, unul din Malta. Singura noutate e că irlandezii au nevoie urgentă de zece măcelari. Oferă salariu bun, 13,50 euro brut pe oră. Orele suplimentare (cele peste pragul săptămânal de 40) sunt plătite cu 20 euro!

Marcel FLUERARU