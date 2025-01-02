Omul Anului 2024, Bogdan Tănasă. Ieșeanul care construiește destine și transformă vieți

În ultima noapte a anului 2024, Televiziunea Română a premiat, pentru al doilea an consecutiv, oamenii care construiesc lumi noi. Trofeul de Om al Anului a ajuns la ieșeanul Bogdan Tănasă, fondatorul proiectului Casa Share, prin care a oferit zeci de locuințe unor oameni care nu mai sperau să aibă un acoperiș deasupra capului.

Într-o lume în care generozitatea și dedicarea sunt adesea rare, Bogdan Tănasă oferă peranță și inspirație. Denumit „Omul care construiește destine” și recunoscut drept „Omul Anului” de TVR, Bogdan reprezintă un erou al contemporaneității, al cărui motto, „Împreună schimbăm vieți!”, rezonează profund în inimile celor pe care îi ajută.

O copilărie marcată și o misiune nobilă

Bogdan Tănasă și-a petrecut copilăria într-o locuință vis-a-vis de Casa de Copii din Popricani, județul Iași. Această proximitate a lăsat o amprentă profundă asupra sa, făcându-l să fie sensibil la nevoile copiilor rămași fără părinți. De mic, Bogdan a devenit prieten cu mulți dintre acești copii, legându-se de ei prin empatie și compasiune. După Revoluție, când România a început să primească ajutoare internaționale, Bogdan s-a oferit voluntar ca traducător pentru un grup de englezi, contribuind astfel la facilitarea comunicării și la aducerea fericirii în viețile copiilor din casa de copii. Această experiență a fost începutul unei călătorii impresionante de dedicare și altruism.

În 1992, Casa de Copii a fost închisă, lăsând adolescenții fără adăpost și fără speranță. Privind la această realitate dură, Bogdan a decis să ia măsuri concrete pentru a schimba destinul acestor tineri. După pierderea părinților, împreună cu sora sa, a decis să ofere casa și pământul unuia dintre băieții rămași pe drumuri. Astfel a luat naștere proiectul „Casa Share”, o inițiativă care, în doar zece ani, a construit 35 de case pentru familiile nevoiașe.

Proiectul „Casa Share” nu este doar despre construcția de locuințe, ci și despre transformarea vieților. Primele două condiții impuse familiilor care beneficiază de ajutor sunt: angajamentul de a-și schimba viața prin muncă alături de echipa „Casa Share” și asigurarea că copiii vor continua să meargă la școală. Aceste condiții reflectă credința profundă a lui Bogdan în puterea muncii și a educației ca instrumente de emancipare socială.

Educația, cheia spre un viitor mai bun

Bogdan Tănasă consideră educația drept cheia pentru ieșirea din sărăcie. În acest scop, a construit o hală cu depozit frigorific și solarii cu legume, oferind astfel părinților oportunitatea de a avea un loc de muncă stabil și un scop în viață. Aceste solarii nu doar că produc legume pentru supermarketuri, dar veniturile generate acoperă și salariile mămicilor implicate în proiect, închizând astfel ciclul sărăciei pentru cele mai vulnerabile categorii din mediul rural.

Pentru copii, Bogdan a creat un „loc magic” – centrul educațional de la Popricani, inaugurat acum doi ani. Acest centru nu este doar un loc unde copiii merg după școală; este un spațiu unde primesc o masă caldă, învață alături de profesori dedicați și au acces la table inteligente, o bibliotecă și diverse ateliere. Cu un buget de peste 600.000 de euro strânși din donații, centrul are 85 de copii, cărora le oferă nu doar educație, ci și posibilitatea de a învăța o meserie, fie că este vorba despre instalator, electrician, strungar sau croitoreasă.

Bogdan Tănasă nu se oprește aici. Își propune să deschidă un cabinet medical destinat atât copiilor, cât și adulților, echipat cu ecograf pentru viitoarele mămici. Acest cabinet va completa rețeaua de suport oferită de „Casa Share”, asigurând accesul la servicii medicale esențiale pentru comunitatea defavorizată.

Un ciclu de solidaritate și prosperitate

Proiectul „Casa Share” este gândit să închidă ciclul sărăciei pentru cele mai vulnerabile persoane din mediul rural. Copiii merg la școală, primesc o masă caldă și învață într-un mediu propice dezvoltării, în timp ce mamele muncesc și beneficiază de un venit stabil. Legumele cultivate în solarii sunt vândute în supermarketuri, iar veniturile obținute sunt reinvestite în proiect, asigurând sustenabilitatea și impactul pe termen lung al inițiativei.

Recunoașterea lui Bogdan Tănasă ca „Omul Anului” de către TVR subliniază impactul semnificativ al muncii sale. Este un om care a crezut într-o idee și a dus-o până la capăt, lăsând în urma sa o lume mai bună și transformând destine prin generozitate și dedicare. Prin „Casa Share” și proiectele conexe, Bogdan continuă să demonstreze că împreună, cu eforturi susținute și o viziune clară, putem schimba vieți și construi un viitor mai luminos pentru toți.

Maura ANGHEL

Bogdan Tănasă este un exemplu viu al puterii de a transforma comunități prin acțiuni concrete și printr-o viziune umanitară. Prin „Casa Share”, centrul educațional și planurile sale de extindere, el reușește să ofere speranță și oportunități celor care au cea mai mare nevoie. Într-o eră în care nevoia de lideri empatici și dedicați este mai mare ca oricând, Bogdan Tănasă se ridică ca un model de urmat, demonstrând că fiecare dintre noi poate contribui la schimbarea lumii într-un mod semnificativ și durabil.