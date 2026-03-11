Opera Națională Iași anunță noutățile primăverii -- o identitate vizuală și o premieră în Săptămâna Patimilor

* instituția își reconfigurează imaginea și își deschide primăvara sub semnul reînnoirii * cu o nouă identitate vizuală, inspirată din simbolurile profunde ale artei lirice, și cu premiera spectacolului „Stabat Mater” de Gioachino Rossini, instituția anunță o etapă în care tradiția, forța expresiei și emoția scenei se întâlnesc într-un nou discurs artistic

Opera Națională Română din Iași își întâmpină publicul, în această primăvară, cu două semne clare de înnoire: o nouă identitate vizuală și o nouă premieră, ambele anunțate în cadrul conferinței de presă organizate miercuri, 11 martie. Dincolo de simpla succesiune a unor evenimente de stagiune, mesajul transmis este acela al unei instituții care își regândește expresia publică fără să se desprindă de rădăcinile sale artistice.

Noua siglă a Operei a fost realizată cu sprijinul specialistului Tudor-Radu Tiron și propune o compoziție simbolică densă, așezată sub semnul lui Orfeu, figura mitologică a artistului desăvârșit, aflat la granița dintre muzică, poezie și destin. În construcția noii identități apar și cele două muze, ca alegorii ale teatrului și muzicii, dar și lebăda, element care trimite atât la ideea de continuitate, cât și la unul dintre reperele consacrate ale scenei lirice, „Lacul Lebedelor”.

Managerul instituției, Andrei Fermeșanu, a explicat că momentul ales pentru lansarea noii identități vizuale nu este întâmplător. „Într-un an aniversar, în care Opera împlinește 70 de ani, primăvara a fost văzută ca timpul firesc al unei reînnoiri, iar noua siglă păstrează legătura cu etapele vizuale anterioare ale Operei, dar propune o formulă mai bogată simbolic și mai limpede în raport cu profilul instituției. Muzica, baletul și teatrul sunt reunite acum într-o imagine care caută să exprime mai fidel complexitatea casei de spectacole ieșene”, a spus tenorul Andrei Fermeșanu.

„Stabat Mater”, oratoriul din S ă pt ă m â na Patimilor

Noua identitate vizuală va fi integrată în toate materialele promoționale ale Operei, de la afișe la bilete, iar din luna aprilie instituția va adopta și o nouă linie grafică pentru comunicarea publică. Noua cromatică este inspirată din grafica folosită în primii ani ai Operei, într-o încercare de a pune în dialog prestigiul tradiției și rigoarea unei expresii vizuale contemporane.

Pe plan artistic, principala veste a primăverii este premiera spectacolului „Stabat Mater” de Gioachino Rossini, programată pe 9 aprilie. Una dintre marile lucrări ale repertoriului sacru, partitura va fi prezentată la Iași într-o montare scenică, nu doar în formulă de concert, ceea ce ridică semnificativ miza artistică a evenimentului și îi conferă o încărcătură aparte în proximitatea Săptămânii Patimilor.

Regizorul Cristi Avram a vorbit despre spectacol ca despre o meditație scenică asupra durerii și compasiunii, pornind de la imaginea Fecioarei Maria aflate la poalele crucii. „Montarea nu rămâne însă închisă exclusiv în registrul religios, ci caută să deschidă această suferință către înțelesuri omenești, recognoscibile și astăzi: durerea mamei, pierderea, fragilitatea, neputința și lacrima care unește experiențe separate de timp, dar apropiate prin adevăr”, a spus regizorul.

În viziunea echipei artistice, provocarea majoră este tocmai păstrarea acelui echilibru delicat dintre dimensiunea sacră a lucrării și intensitatea ei umană, fără a dilua nici forța spirituală a textului, nici vibrația sa emoțională. La Iași, „Stabat Mater” este gândit astfel ca un spectacol de introspecție și mare tensiune interioară, în care muzica, teatrul și emoția se întâlnesc într-o formulă rară.

Distribuția anunțată pentru premieră îi reunește pe Andrei Fermeșanu, Cristina Grigoraș, Florentina Irina Onică și Ivand Dicusar, alături de actorul Dragoș Codrescu. Prezența lor conturează un proiect scenic care promite să transforme această lucrare emblematică într-unul dintre momentele importante ale stagiunii.

Maura ANGHEL, Laura RADU