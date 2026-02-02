Operațiune de amploare a Poliției Rutiere, cu radare și filtre în lanț, pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din țară

Șoferii care tranzitează astăzi Drumul Național 2 trebuie să știe că nu mai există loc de greșeală. Duminică, 2 februarie, între orele 13.00 și 17.00, polițiștii rutieri au declanșat o acțiune de amploare, în sistem RELEU și integrat, desfășurată simultan în toate județele străbătute de DN2 – un drum cunoscut drept „șoseaua morții”.

Scopul intervenției este clar: reducerea accidentelor rutiere și descurajarea comportamentelor periculoase pe tronsoanele cu risc ridicat. Prezența polițiștilor este una vizibilă, constantă și coordonată, astfel încât șoferii tentați să apese prea tare pedala de accelerație sau să riște depășiri periculoase să fie opriți la timp.

În vizorul agenților se află, cu prioritate, depășirile neregulamentare, consumul de alcool și substanțe psihoactive, dar și viteza excesivă, una dintre principalele cauze ale tragediilor rutiere de pe acest drum. Pentru depistarea abaterilor, polițiștii folosesc radare mobile, dar și echipamente de testare alcool-drug, fiecare filtru fiind gândit ca o barieră în calea inconștienței la volan.

Pe lângă sancțiuni, șoferii opriți în trafic primesc și mesaje preventive, fiind informați despre riscurile reale ale nerespectării regulilor de circulație. Polițiștii subliniază că o secundă de neatenție sau câțiva kilometri în plus la oră pot face diferența între o călătorie obișnuită și un accident fatal.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule prudent, să respecte limitele legale de viteză și să adopte un comportament responsabil la volan. Siguranța rutieră nu este o opțiune, ci o obligație, iar respectarea regulilor rămâne cea mai eficientă armă împotriva accidentelor.