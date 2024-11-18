Operațiunea „ȘCOALA”: Zeci de elevi și studenți sunt anchetați pentru trafic de droguri. Ce au găsit polițiștii

Zeci de elevi și studenți din Iași, București, Galați și Vaslui sunt anchetați luni după ce au fost acuzați de de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, săvârșite în special în mediile școlare, transmite Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Iași.

„La această oră, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, efectuează 50 de percheziții domiciliare, în municipiile Iași, București, Galați, Pașcani și orașul Podu Iloaiei, în mai multe cauze penale având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, săvârșite în special în mediile școlare.”, transmite IPJ Iași într-un comunicat.

Sunt anchetate 40 de persoane, majoritatea elevi și studenți ieșeni, acuzate de trafic cu substanțe interzise. Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Iași se va ocupa de audieri, fiind vizați și aproximativ 70 de consumatori, majoritatea elevi și studenți.

De asemenea, cei care au consumat substanțe psihoactive sunt monitorizați de Inspectoratului Școlar Județean Iași, D.G.A.S.P.C. Iași și Spitalului de Copii Sf. Maria.

Anul acesta, în Bârlad, Vaslui, 4 persoane ar fi făcut trafic de droguri către consumatori care adesea erau elevi. Astfel, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate din teritoriu a efectuat 4 percheziții domiciliare în municipiul Bârlad, într-un dosar privind efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, mai transmite comunicatul. Audierile se desfășoară la D.I.I.C.O.T Vaslui.

„Acțiunile sunt realizate cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Suceava și Galați, polițiștilor Biroului Siguranță Școlară și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Bârlad, Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, jandarmilor inspectoratelor de jandarmi județene Iași și Vaslui și ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.”, mai arată IPJ Iași.