Ora exacta a nașterii, taxată cu 100 de euro, la Iași

În România anului 2026, o practică aparent banală a reușit să stârnească revoltă, curiozitate și un val de controverse: așa-numita „taxă pe horoscop”. O expresie care pare desprinsă dintr-o satiră, dar care ascunde o realitate cât se poate de concretă - ieșenii ajung să scoată din buzunar chiar și 500 de lei pentru a afla… ora exactă la care s-au născut.

Totul pornește de la un detaliu pe care, paradoxal, mulți nu îl cunosc despre propria lor viață: minutul și ora venirii pe lume. Pentru unii, această informație nu are nicio importanță. Pentru alții însă, este cheia universului personal — punctul de plecare pentru calcularea ascendentului, a hărții natale și a unui întreg sistem de credințe astrologice care a câștigat tot mai mult teren în ultimii ani.

Unde există cerere, apare și oferta

În mai multe maternități din țară, cei care doresc să afle ora nașterii trebuie să facă o solicitare oficială și, în multe cazuri, să plătească. Sumele diferă șocant de la un oraș la altul. Dacă la Suceava informația costă doar 10 lei — un preț aproape simbolic — în alte părți ale țării tarifele sar spectaculos. La Iași, de exemplu, cei interesați pot plăti între 300 lei – la Maternitatea „Elena Doamna” și 500 de lei, la Maternitatea „Cuza Vodă”.

În București, la Filantropia, taxa ajunge la 300 de lei, în timp ce în Buzău este de aproximativ 100 de lei.

Pe de altă parte, există și orașe unde această informație este oferită gratuit, precum Baia Mare sau Timișoara - o discrepanță care ridică inevitabil întrebări: de ce plătești sute de lei într-un loc pentru ceva ce în altul primești fără niciun cost?

Explicația oficială vine din partea reprezentanților spitalelor și pare, la prima vedere, logică: ora nașterii nu este considerată o informație medicală esențială. Prin urmare, eliberarea ei intră în categoria serviciilor administrative. Mai mult, în multe cazuri, datele nu sunt disponibile digital, iar personalul este nevoit să scotocească prin arhive vechi, uneori prăfuite, unde documentele pot data de zeci de ani. Ore, poate chiar zile de muncă pentru a găsi un singur detaliu.

Și totuși, pentru mulți români, justificarea nu este suficientă.

Criticii vorbesc despre o formă mascată de taxare excesivă, despre un sistem neuniform și lipsit de reguli clare, în care fiecare unitate medicală stabilește tarife „după propriile legi”. Denumirea de „taxă pe horoscop” nu este întâmplătoare - ea reflectă exact percepția publică: oamenii simt că plătesc nu pentru un serviciu birocratic, ci pentru o informație personală, care ar trebui să le aparțină de drept.

În mod ironic, printre primele unități medicale care au introdus această taxă se numără Spitalul Județean din Suceava, cel care astăzi percepe cea mai mică sumă din țară. O răsturnare de situație care pare să alimenteze și mai mult discuțiile.

Fenomenul spune însă ceva mai profund despre societatea actuală. Interesul crescut pentru astrologie, pentru autocunoaștere și pentru explicații alternative ale destinului face ca o simplă oră de naștere să capete o valoare neașteptată. Pentru unii, este doar o curiozitate. Pentru alții, este o piesă lipsă dintr-un puzzle existențial.

Iar între aceste două perspective se află spitalele - prinse între nevoia de a gestiona resurse limitate și cererea tot mai mare pentru un serviciu care, oficial, nu este esențial.

Așa se face că, în România de azi, drumul către propriul „destin astrologic” poate începe… la ghișeu. Cu o cerere scrisă, un timp de așteptare și, în unele cazuri, o taxă care rivalizează cu prețul unor servicii medicale reale. Carmen DEACONU