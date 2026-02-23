Orașul care nu a dormit: 1.023 de amenzi într-un singur week-end

Un sfârșit de săptămână aparent obișnuit s-a transformat într-un adevărat maraton al intervențiilor pentru polițiștii din Iași, unde sirenele nu au tăcut aproape deloc, iar bilanțul final arată ca după o mobilizare de criză: peste 120.000 de euro în amenzi, sute de apeluri disperate la 112 și zeci de infracțiuni descoperite în doar câteva zile.

Potrivit datelor oficiale transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, oamenii legii au intervenit la nu mai puțin de 273 de evenimente, dintre care 242 au fost sesizate prin celebrul apel de urgență. Practic, la fiecare câteva minute, un echipaj era trimis în teren — conflicte, scandaluri, incidente rutiere sau situații care amenințau liniștea publică.

Cifrele sunt spectaculoase: 1.023 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 616.660 lei. Tradus pe scurt — buzunarele celor certați cu legea au fost golite rapid, iar autoritățile spun că acțiunile au avut un scop clar: readucerea disciplinei într-un județ unde indisciplina rutieră și comportamentul antisocial cresc alarmant.

În paralel, polițiștii au constatat 68 de infracțiuni, semn că sub aparenta liniște a orașului fierbe o realitate mult mai tensionată.

Vânătoare de șoferi periculoși: zeci eliminați instant din trafic

Frontul principal al intervențiilor a fost, fără surprize, traficul rutier. Polițiștii au scos din circulație 83 de conducători auto considerați pericol public, suspendându-le dreptul de a conduce. Scenele s-au repetat pe principalele artere: filtre, controale nocturne și verificări în lanț.

Mai mult, 56 de autovehicule au fost trase pe dreapta definitiv — cel puțin temporar — după ce inspectorii au descoperit probleme tehnice grave. Certificatele de înmatriculare au fost retrase pe loc, transformând weekendul unor șoferi într-un coșmar birocratic.

Fenomen național: România sub presiunea apelurilor la 112

La nivelul întregii țări, acțiunile coordonate de Poliția Română au arătat amploarea fenomenului: peste 2.400 de solicitări în doar două zile, 7.820 de sancțiuni aplicate și amenzi totale de peste 3,6 milioane de lei.

În același interval au fost depistate 17 persoane urmărite național și internațional, iar în dosarele aflate în lucru au fost dispuse 45 de măsuri preventive — un semnal clar că autoritățile intensifică presiunea asupra infractorilor.

Surse din mediul polițienesc spun că acțiunile din acest weekend nu reprezintă un vârf izolat, ci începutul unei perioade de verificări agresive. Accentul va rămâne pe siguranța rutieră și combaterea faptelor antisociale, într-un context în care statisticile accidentelor și ale violenței urbane îngrijorează tot mai mult.

Pentru ieșeni, concluzia este una clară: orașul intră într-o etapă de toleranță zero. Iar pentru cei care ignoră legea, weekendurile liniștite ar putea deveni, de acum înainte, o amintire. Andrei POPA