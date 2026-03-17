Orașul Gura Humorului pregătește cel mai mare val de exproprieri din ultimii ani

* proprietarii riscă să-și piardă casele pentru autostradă! * ei primesc somații pentru exproprierea imobilelor!

Un adevărat cutremur administrativ lovește orașul Gura Humorului! Autoritățile pregătesc declanșarea procedurii de expropriere care vizează 659 de imobile, dintre care 603 sunt proprietăți private, însumând peste 813.000 de metri pătrați. Valoarea despăgubirilor estimată depășește un milion de euro, iar comunitatea locală este în pragul unei adevărate revoluții urbane.

Contractul pentru proiectarea și execuția Variantei de Ocolire Gura Humorului are o valoare de peste 597,5 milioane de lei fără TVA și este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură rutieră din județul Suceava din ultimele decenii. Procedura de achiziție publică este deja în derulare, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 martie 2026.

Zone afectate: localitățile Gura Humorului, Frasin și Păltinoasa

Cele 659 de imobile expropriate se întind pe 1.079.991 mp, afectând atât terenuri, cât și clădiri care, pentru mulți localnici, reprezintă întreaga viață.

Autoritățile susțin că proiectul este esențial pentru scoaterea traficului greu din oraș, reducerea timpului de deplasare și combaterea poluării fonice și a emisiilor nocive. Dar pentru locuitorii care văd cum casele, grădinile și afacerile lor intră în vizorul exproprierilor, vestea sună ca un veritabil șoc.

Varianta de ocolire va conecta Lotul 2 Bistrița – Vatra Dornei cu Lotul 3 Vatra Dornei – Suceava al Drumului de mare viteză, transformând complet infrastructura rutieră din zonă. DN17, DJ 177C și DJ 177D vor fi redefinite, iar traficul greu va fi redirecționat pentru a degreva centrul orașului.

Impactul social este imens: comunitățile locale vor fi afectate direct, iar exproprierile, deși necesare pentru proiect, aduc cu ele tensiune, frustrare și temeri reale pentru familiile care vor fi obligate să-și cedeze proprietățile. Mulți se întreabă dacă despăgubirile vor reflecta cu adevărat valoarea imobilelor și dacă exproprierile vor fi gestionate cu echitate.

Numerele vorbesc de la sine: 659 de imobile, peste un milion de euro în despăgubiri, peste 1 milion de metri pătrați de teren afectat. Este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră din Moldova și unul dintre cele mai controversate.

Autoritățile locale și investitorii susțin că proiectul este strategic pentru dezvoltarea economică a regiunii, promițând drumuri mai rapide, mai sigure și o legătură eficientă cu autostrada Baia Mare – Suceava. Dar pentru locuitorii care văd cum pământul lor este expropriat, realitatea sună ca un adevărat cutremur social. Daniel BACIU