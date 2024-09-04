Ordinul de protecţie a fost respins. Pârâtul a vândut vaca şi porcul, apoi a plecat la Timişoara

„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
S.R. e şofer profesionist, lucrează pe un TIR şi efectuează transporturi internaţionale. Din acest motiv, venea destul de rar pe-acasă, în comuna Lespezi şi nu petrecea decât puţin timp împreună cu nevasta, D.R. şi cei trei copii mici ai cuplului. Nici noua casă n-a terminat-o, a finalizat doar bucătăria şi o singură cameră. Neplăcută situaţie, iar femeia n-a găsit alt leac decât alcoolul. Aşa au început scandalurile în familie.

Punctul culminant al conflictului conjugal a fost atins pe 6 august, când S.R. a venit acasă pe neanunţate. Aici n-a găsit decât copiii, care n-au ştiut să spună unde le plecase mama. Şoferul a căutat-o pe la diverse cunoştinţe, n-a găsit-o şi s-a enervat. Cum femeia nu s-a întors nici a doua zi, bărbatul s-a enervat, a vândut la repezeală, pentru doar 7.000 lei, porcul, vaca, precum şi două stoguri de nutreţ, a luat copiii şi a plecat la Timişoara, la sora lui. Nu înainte de a schimba yala de la uşă.

Când s-a întors, D.R. a explodat de furie, s-a dus la poliţie, dar fără vreun rezultat. N-a renunţat la gândul răzbunării şi s-a adresat Judecătoriei Paşcani, solicitând emiterea unui ordin de protecţie împotriva soţului. Foarte târziu, la aproape trei săptămâni de la vânzarea animalelor şi schimbarea yalei. Nici magistraţii nu i-au dat satisfacţie, considerând că „nu există nicio stare de pericol pentru reclamantă şi niciun motiv întemeiat pentru a emite un ordin de protecţie". Că, de la Timişoara la Iaşi sunt mai mult de o sută de metri. Claudiu CONSTANTIN

 

 

