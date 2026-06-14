Ospitalitatea autentic românească are un nume - UNITA HOTELS

* UNITA HOTELS, unul dintre cele mai mari lanțuri hoteliere cu capital românesc, își schimbă complet identitatea și pornește o ofensivă de 11 milioane de euro * Iașul, în centrul transformării!

Industria ospitalității din România intră într-o nouă eră. Unul dintre cele mai importante și longevive grupuri hoteliere cu capital 100% românesc își schimbă radical imaginea, își redefinește strategia și anunță investiții spectaculoase care ar putea redesena harta turismului autohton în următorii ani.

După mai bine de două decenii de dezvoltare, consolidare și expansiune în cele mai importante destinații turistice și de afaceri ale țării, UNITA Turism Holding devine oficial UNITA HOTELS, într-un amplu proces de rebranding care marchează începutul unei noi etape pentru compania fondată de omul de afaceri Josef Goschy.

Nu este vorba doar despre schimbarea unui nume sau a unei sigle. Este un proiect de transformare de proporții, susținut de investiții estimate la nu mai puțin de 11 milioane de euro, bani care vor fi direcționați către modernizarea hotelurilor, digitalizare, eficiență energetică și ridicarea standardelor de confort în întreaga rețea.

Pentru Iași, vestea are o importanță aparte. Hotel Moldova, unul dintre simbolurile industriei hoteliere ieșene și unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din centrul orașului, face parte din portofoliul grupului și urmează să beneficieze de noua strategie de dezvoltare. Astfel, capitala Moldovei se regăsește printre destinațiile-cheie pe care noul brand mizează în planurile sale de creștere.

O poveste antreprenorială impresionantă

Într-o piață în care competiția devine din ce în ce mai dură, iar marile lanțuri internaționale își extind constant prezența în România, UNITA HOTELS încearcă să răspundă printr-o identitate unificată și printr-un concept care pune accent pe ospitalitatea autentic românească.

Mesajul companiei este clar: România are încă un potențial uriaș de dezvoltare turistică, iar investitorii români nu doar că pot ține pasul cu marile branduri internaționale, ci pot deveni actori de referință într-o industrie aflată într-o continuă transformare.

„UNITA HOTELS este un pas firesc în evoluția noastră. Am crescut odată cu România și credem în potențialul real al acestei piețe”, a declarat Marc Eichert, președintele Consiliului de Administrație al companiei, subliniind că obiectivul este crearea unei experiențe unitare și ușor de recunoscut în toate destinațiile din rețea.

În spatele acestei transformări se află o poveste antreprenorială impresionantă. La începutul anilor 2000, după succesul înregistrat în domeniul asigurărilor, Josef Goschy a pariat pe un sector care la acea vreme părea mult mai puțin atractiv: industria hotelieră. Decizia avea să se dovedească una inspirată.

Pas cu pas, grupul a construit un portofoliu solid, bazat pe hoteluri amplasate în centre urbane importante sau în stațiuni cu potențial turistic ridicat. Astăzi, rețeaua cuprinde unități emblematice precum Hotel Moldova din Iași, Hotel Belvedere din Cluj-Napoca, Hotel Sarmis din Deva, Hotel Traian din Brăila, Hotel Egreta din Tulcea și hotelurile Amiral, Comandor și Orfeu din Mamaia.

În total, UNITA HOTELS operează în prezent nouă hoteluri care însumează peste 2.100 de locuri de cazare și reprezintă una dintre cele mai extinse rețele hoteliere cu capital românesc din țară.

O strategie care merge mult mai departe decât o simplă cazare

Compania își consolidează poziția și pe segmentul evenimentelor, conferințelor, întâlnirilor de afaceri și programelor corporate, domenii care generează tot mai multe venituri pentru industria ospitalității.

În paralel, investițiile în digitalizare promit să schimbe experiența clienților. Noua platformă online va permite rezervări directe pentru toate hotelurile din rețea, acces rapid la informații și servicii modernizate, adaptate cerințelor unei generații de turiști obișnuită cu soluții digitale rapide și eficiente.

Pentru Iași, această transformare vine într-un moment extrem de favorabil. Orașul traversează una dintre cele mai dinamice perioade din istoria sa recentă, cu investiții masive în infrastructură, dezvoltarea accelerată a sectorului IT, creșterea numărului de evenimente internaționale și o expansiune constantă a turismului de business și a celui cultural.

În acest context, Hotel Moldova și întreaga prezență a grupului în regiune pot deveni beneficiari direcți ai noii strategii de dezvoltare, într-un oraș care atrage anual sute de mii de turiști, participanți la conferințe, studenți, investitori și oameni de afaceri.

Rebrandingul UNITA HOTELS reprezintă, de fapt, mai mult decât o schimbare de imagine. Este semnalul că unul dintre cele mai importante branduri românești din industria ospitalității pregătește o ofensivă majoră pe piață și își propune să joace un rol și mai important într-un sector care valorează miliarde de euro anual.

Iar dacă planul de investiții de 11 milioane de euro va produce efectele așteptate, transformarea începută astăzi ar putea marca una dintre cele mai importante repoziționări din industria hotelieră românească din ultimii ani.

Ada COȘULEANU