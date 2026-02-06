Palas și Palas Campus au devenit pet friendly. Un eveniment special, cu demonstrații canine și ateliere educative, în acest weekend

Începând cu luna februarie, Palas și Palas Campus au devenit pet friendly. Pentru a asigura o experiență plăcută tuturor vizitatorilor, pe site-ul fiecărui proiect au fost încărcate regulamente ce vin în întâmpinarea iubitorilor de animale care își doresc să petreacă mai mult timp alături de prietenii lor necuvântători. În curând, și Iulius Mall Iași va deveni pet friendly. Sâmbătă, de la ora 16.00, Asociația Save Our Paws și Biroul pentru Protecția Animalelor vor susține mai multe ateliere interactive pentru copii, iar câinii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale vor susține o demonstrație de dresaj.

Proprietarii cățeilor și pisicilor trebuie să ia în considerare câteva aspecte atunci când aleg să vină cu prietenul blănos în Palas și Palas Campus. Accesul acestora este permis în spațiile comune, cum ar fi zonele de parcare, aleile, spațiile verzi, holurile de la intrare, scările rulante, benzile de rulare, lifturile pentru clienți, pasajele și palierele.

Pentru a asigura o conviețuire armonioasă, în proiecte au fost implementate un set de reguli, inclusiv utilizarea lesei în interiorul mall-ului, iar însoțitorii vor avea asupra lor pungi și șervețele în vederea menținerii curățeniei în urma animăluțului de companie. Regulamentele pot fi citit pe site-urile Palas Iași și Palas Campus .

Mai mult, proprietarii animalelor de companie trebuie să știe că fiecare locație din cele două proiecte decide dacă permite accesul vizitatorilor însoțiți de câini în magazin, aspect semnalizat la intrarea în locație. O parte dintre brandurile care permit accesul cu animale de companie sunt: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Furla, Mango, Pandora, Guess, Obsentum, LiuJo. Din motive de igienă și siguranță, accesul cățeilor nu este permis în zonele de joacă destinate copiilor și nici în food court-ul Palas Iași.

Sâmbătă, 7 februarie 2026, la Palas, începând cu ora 13.00, în Atrium, Inspectoratul Județean de Poliție va fi prezent prin reprezentanți ai Biroului de Prevenire și ai Biroului pentru Protecția Animalelor, care vor desfășura activități de conștientizare și educație dedicate atât copiilor, cât și părinților. Un moment special al zilei va fi oferit de SAS – Serviciul pentru Acțiuni Speciale, care va susține o demonstrație de dresaj cu câinii Poliției.

Iar de la ora 16.00, tot în Atriumul Palas, voluntarii Asociației Save Our Paws îi așteaptă pe copii cu mai multe ateliere educative. Cei mici vor învăța cum să îngrijească animalele și de ce este important să fie empatici și responsabili.

