Palas Iași „prelungește” vacanța de vară cu o super campanie. Câștigă unul dintre vouchere sau un set de gaming Logitech Pro X!

Iași, 2 septembrie 2024

Mai multă vară, mai multă distracție și un strop de magie în viața ta? Dacă nu ești pregătit încă pentru un nou început de an școlar, află că poți prelungi zilele de vacanță și da startul unei etape în care veselia și visurile împlinite te vor însoți începând cu această toamnă. Vino la Palas, află ce au pregătit brandurile pentru tine, „Make a wish for more summer” și nu uita să contribui la un viitor sustenabil, mai ales că poți câștiga unul dintre premiile puse în joc!

Entuziasmul înainte de a face cunoștință cu noi prieteni și experiențe, dar și tristețea de a ne lua rămas bun de la vacanță sunt emoțiile amestecate ale începutului de an școlar. Pentru mulți dintre copii, dorința de a amâna întoarcerea la școală este atât de puternică încât apelează la trucuri magice sau superstițioase pentru a trasforma dorința în realitate. Și anul acesta, „Back to school” vine la Palas cu chef de distracție, shopping și premii.

Până pe 9 septembrie 2024, cumpărăturile de minimum 500 de lei, pe un bon sau mai multe cumulate din ziua în curs, îți oferă șansa unor premii instant zilnice. Tot ce trebuie să faci este să vii la Centrul de premiere din zona Guess și vei primi un cadou surpriză, care poate fi un ceas Hi-Tech sau un voucher la Sabrini, Humanic, Excelsior, Meli Melo, Treevi Pizza, Spartan sau Salsa. Mai mult, vei fi înscris automat și la tombolă iar, prin tragere la sorți, poți câștiga unul dintre cele 10 pachete Logitech Pro X, format din Pro X Keyboard + Pro X Headset + Mousepad G840 + Pro X Superlight 2 Mouse.

Grija pentru mediu a devenit o preocupare constantă pentru noi toți, iar Palas te încurajează să reciclezi și astfel să contribui la un viitor sustenabil. Dacă vii la centrul de premiere de pe esplanada din fața Palatului Culturii, cu cel puțin 5 kg de produse din hârtie, câștigi instant un after school snack. Regulamentul campaniei poate fi consultat pe site-ul Palas Mall .

Descoperă ce au pregătit magazinele pentru tine, pășește într-o nouă aventură alături de prietenii și colegii tăi și nu uita să vii la Centrul de premiere din Palas pentru a-ți lua premiul!

