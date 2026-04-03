Palatul Culturii din Iași lansează „MuzQuest”, misiuni educaționale pentru copii inspirate din patrimoniul muzeal

Palatul Culturii din Iași își extinde oferta pentru copii și adolescenți printr-un nou produs educațional care îmbină patrimoniul, jocul și învățarea activă. Sub numele „MuzQuest”, noile kituri educaționale sunt gândite ca misiuni interactive desfășurate în echipă și au fost lansate în contextul Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii, marcată anual pe 2 aprilie.

Proiectul este realizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în colaborare cu Questify, partener educațional specializat în educație non-formală. Ideea centrală este simplă, dar cu mare potențial pentru publicul tânăr: vizita la muzeu nu mai este doar o experiență de contemplare, ci devine o aventură construită în jurul unor indicii, pași de urmat, colaborare și descoperire.

Potrivit organizatorilor, kiturile „MuzQuest” sunt concepute pentru a dezvolta lucrul în echipă, curiozitatea și inteligența nativă a participanților. Fiecare set include instrucțiuni clare pentru parcurgerea misiunii, instrumente care facilitează interacțiunea între participanți, informații ajutătoare pentru depășirea blocajelor, o fișă de evaluare a competențelor dobândite și elemente colecționabile. Activitatea se desfășoară pe roluri, astfel încât fiecare copil sau participant să contribuie la rezolvarea provocării primite.

Managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei, spune că noul concept aduce un plus de atractivitate în oferta pedagogică a instituției și valorifică într-o formă contemporană patrimoniul muzeal și arhitectural al unuia dintre cele mai cunoscute simboluri ale Iașului.

În această etapă, kiturile disponibile sunt inspirate din exponate care pot fi admirate în Muzeul de Artă, dar și din elementele decorative ale Sălii Voievozilor. Reprezentanții instituției anunță însă că, în perioada următoare, oferta va fi extinsă și către celelalte muzee din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Seturile „MuzQuest” pot fi cumpărate de la magazinul de suveniruri al Palatului Culturii, în două variante: una destinată grupurilor de elevi și alta adaptată familiilor. Pentru participarea la activitate este necesar și un bilet valabil de acces în muzeu. Noul produs educațional este promovat sub invitația „Codul secret al Palatului”, formulă care transformă experiența muzeală într-o poveste de explorare și descifrare, cu potențial de a atrage tot mai mulți copii către spațiile culturale ale Iașului. Maura ANGHEL