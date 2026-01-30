* oficialii Palatului Culturii din Iași anunță că, după închiderea oficială a anului fiscal 2025, instituția a depășit pragul de 1 milion de euro încasări și a realizat 5,5 milioane de lei venituri proprii * este prima instituție de cultură din Regiunea de Nord-Est care atinge această bornă * la nivel național, se află pe locul 5 între instituțiile muzeale, după repere din Sinaia, Sibiu și București

După finalizarea procedurilor de închidere a anului fiscal, Palatul Culturii din Iași își trece în bilanț o performanță pe care o numește „record” pentru regiune: peste 1 milion de euro încasări și 5,5 milioane lei venituri proprii, realizate pe parcursul anului 2025.

Potrivit informațiilor transmise de managerul interimar, Andrei Apreotesei, rezultatul plasează Palatul Culturii drept prima instituție muzeală din Nord-Estul României care depășește acest prag, dar și prima instituție de cultură din regiune care ajunge la un asemenea nivel al veniturilor proprii într-un singur an.

La nivel național, instituția indică o poziționare în top 5, „după instituții muzeale din Sinaia, Sibiu și București”, ceea ce arată, în opinia conducerii, o creștere de relevanță nu doar locală, ci și în competiția marilor poli culturali.

Performanța financiară a fost dublată și de o recunoaștere în mediul economic local: la Gala Mediului de Afaceri Ieșean 2025, Palatul Culturii a fost premiat „pentru excelența economică”, cu mențiunea că această performanță „se îmbunătățește în fiecare an”.

Managerul interimar Andrei Apreotesei pune accent pe saltul făcut într-un interval scurt și pe dificultățile administrative din ultimii ani. „În doi ani instituția a ajuns de la datorii la încasări record ce îi reconfirmă importanța națională”, afirmă acesta, adăugând că „peste 3 milioane de euro au realizat primele 3 instituții culturale ale Municipiului Iași la secțiunea venituri proprii”.

În același mesaj, Apreotesei subliniază contextul în care a fost obținută performanța: „chiar dacă am avut management interimar cu prelungiri de 30, 60 și/sau 120 de zile, 3 miniștri ai Culturii, subfinanțare și subdimensionare a schemei de personal, am reușit să facem performanță și să aducem Palatul și întreg complexul muzeal mai aproape de TOATE categoriile de public”.

Dincolo de cifre, mesajul instituției mizează pe ideea de muzeu cu public divers, care își crește veniturile proprii și își consolidează statutul național într-un an marcat de instabilitate administrativă și presiuni de resurse. Pentru Iași, închiderea fiscală pe 2025 vine astfel cu o bornă simbolică – 1 milion de euro încasări – dar și cu o miză mai mare: menținerea unui ritm de creștere care să țină Palatul Culturii în liga instituțiilor culturale cu greutate din România.

Maura ANGHEL