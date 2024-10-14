Palatul Culturii, iluminat în roz și bleu

În semn de solidaritate, Iașul se va alătura marți, 15 octombrie, părinților care au trăit durerea de neimaginat a pierderii unui copil. Fațada emblematicului Palat al Culturii va fi iluminată în culorile roz și bleu. Aceste culori au o profundă semnificație simbolică, reprezentând „Ziua Părinților de Îngeri”, o zi națională dedicată comemorării copiilor care au decedat în timpul sarcinii, la naștere sau înainte de a împlini 18 ani.

Evenimentul face parte din inițiativa mai amplă „Mame cu brațele goale”, un proiect artistic, educațional și social care aduce în prim-plan subiectul adesea tabu al pierderii sarcinii. De la lansarea sa în 2021, proiectul a adunat poveștile a peste 100 de mame din toată România, creând grupuri de suport și organizând dezbateri pentru a oferi sprijin emoțional și psihologic celor afectate.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se alătură acestei cauze importante, încurajând comunitatea locală să reflecteze asupra tragediilor tăcute pe care multe familii le îndură. „Prin această acțiune invităm întreaga comunitate să ni se alăture în amintirea copiilor pierduți și în semn de respect pentru durerea profundă a părinților”, a subliniat Andrei Apreotesei, managerul complexului muzeal. Iluminarea Palatului Culturii simbolizează nu doar o comemorare, ci și o recunoaștere colectivă a durerii invizibile care rămâne adesea neobservată în viața de zi cu zi.

Această zi de comemorare depășește simplul gest simbolic. Instituită prin Legea 186/2024, marchează recunoașterea oficială a acestei zile la nivel național. Pe lângă evenimentele comemorative, legea oferă sprijin legal pentru decontarea serviciilor de terapie psihologică pentru părinții care au trecut prin pierderea unui copil. Această inițiativă plasează România alături de țări precum Marea Britanie, Canada, Australia și Statele Unite, care de mult timp marchează 15 octombrie ca o zi de onorare a memoriei copiilor decedați și de sprijin pentru familiile îndoliate.

Dincolo de lumina care va străluci pe fațada Palatului Culturii, proiectul „Mame cu brațele goale” urmărește să extindă discuția despre pierderea sarcinii. A creat un spațiu în care familiile pot împărtăși poveștile lor, rupând tăcerea care înconjoară un subiect atât de emoțional. Eforturile proiectului, în colaborare cu cadrele medicale, au adus în prim-plan importanța sprijinului emoțional pentru mamele îndurerate. Prin dezbateri, discuții și experiențe împărtășite, inițiativa a scos în evidență rolul esențial al empatiei și înțelegerii în procesul de vindecare.

Pentru Iași, acest gest are o semnificație profundă. Ca unul dintre centrele culturale ale României, disponibilitatea orașului de a comemora un eveniment atât de personal și dureros reflectă un angajament mai larg față de incluziune și sprijin emoțional. Pe măsură ce luminile roz și bleu vor învălui orașul, Iașul va onora nu doar copiii care au fost pierduți, ci și părinții a căror forță și reziliență continuă să inspire comunități din întreaga țară. Astfel, „Ziua Părinților de Îngeri” devine mai mult decât o comemorare națională; devine o zi de doliu împărtășit, de amintiri împărtășite și de speranță pentru un viitor în care fiecare familie primește îngrijirea și înțelegerea pe care o merită​.

Maura ANGHEL