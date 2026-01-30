Guvernul a decis un termen de tranziție până la 1 iunie 2026 pentru persoanele fizice impozabile care fac activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF). În Iași, măsura îi vizează direct pe cei care trăiesc din proiecte, colaborări și servicii independente – de la drepturi de autor și creație, până la consultanță, IT și activități liberale – și le dă timp să se adapteze fără riscul unui „șoc administrativ” de la o lună la alta.

Ce s-a decis, pe scurt

Executivul a aprobat ca până la 1 iunie 2026 aceste persoane să nu fie obligate să folosească RO e-Factura. Argumentul oficial: o perioadă de adaptare și testare, plus un tratament similar cu alte categorii care au primit amânări.

Tot din decizie:

dacă ești deja înscris(ă) în RO e-Factura, poți cere ieșirea temporară din registru;

dacă nu ești înscris(ă) , ai obligația să te înregistrezi cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026 ;

ANAF trebuie să actualizeze procedura registrului în 30 de zile.

Iașul pe proiecte: cine simte schimbarea cel mai mult

În Iași, economia „pe colaborări” e peste tot: oameni care facturează ocazional sau constant pentru servicii, conținut, creație, consultanță, evenimente, producție media, training, design, IT, dar și pentru activități în zona culturală și educațională.

Aici, noutatea nu e doar tehnică. E și psihologică: mulți lucrează cu contracte scurte, bugete pe tranșe și termene strânse. Un instrument nou (și obligatoriu) schimbă ritmul în:

cum îți organizezi încasările,

cum dovedești venitul,

cum îți urmărești plafonul,

cât timp pierzi pe birocrație (sau cât câștigi dacă automatizezi).

De ce insistă Finanțele: Factura nu înseamnă automat TVA

Ministerul Finanțelor explică un punct care a creat confuzie: emiterea facturii e o regulă de bază în logica TVA pentru persoanele impozabile (adică pentru cei care prestează servicii independent), chiar dacă nu ești plătitor de TVA.

Mai mult, MF subliniază că și cesiunea drepturilor de autor poate fi tratată ca prestare de servicii dacă persoana acționează independent (nu ca angajat). Totul se sprijină pe definiția europeană din Directiva 2006/112/CE privind TVA, pe care România trebuie să o respecte.

Și partea practică, importantă pentru oricine „e sub plafon”: chiar dacă ești sub plafonul de scutire de TVA (395.000 lei/an), emiterea facturilor rămâne esențială pentru evidență și pentru stabilirea momentului când (dacă) depășești pragul.

Calendarul care te salvează de surprize

Până la 1 iunie 2026 – nu ești obligat(ă) să folosești RO e-Factura (dacă ești persoană fizică impozabilă identificată prin CNP).

Cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026 – dacă nu ești înscris(ă), trebuie să te înregistrezi.

În 30 de zile – ANAF trebuie să actualizeze procedura registrului (din momentul anunțului).

Ce ai de făcut în Iași, „fără panică”, până la vară

Dacă lucrezi pe CNP și ai venituri din activități independente:

Verifică ce tip de venit ai (servicii, drepturi de autor, colaborări). Ține o evidență lunară a facturilor (mai ales pentru pragul de 395.000 lei/an). Dacă ești deja în registru și nu vrei să folosești sistemul până la vară, informează-te despre ieșirea temporară (și urmărește procedura actualizată ANAF). Dacă nu ești înscris(ă), pune-ți în calendar: final de mai 2026 – să nu prinzi ultimele zile.

FAQ

1) Cine intră la „persoane fizice impozabile” pe CNP?

Persoanele fizice care desfășoară activități economice independent și sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF.

2) Până când nu e obligatorie RO e-Factura pentru ei?

Până la 1 iunie 2026 este termenul de tranziție aprobat de Guvern.

3) Dacă nu sunt plătitor de TVA, mai trebuie să emit factură?

Da, MF spune că factura este un instrument de evidență și monitorizare, inclusiv pentru urmărirea plafonului de scutire.

4) Care e plafonul de scutire de TVA menționat?

395.000 lei/an (plafonul relevant pentru regimul special de scutire).

5) Drepturile de autor intră aici?

Pot intra, în măsura în care cesiunea DDA este calificată ca prestare de servicii realizată independent (nu într-o relație angajat–angajator).

6) Dacă sunt deja înregistrat în RO e-Factura, ce pot face până la 1 iunie?

Poți solicita ieșirea temporară din registru (conform informațiilor din comunicările oficiale).

7) Dacă nu sunt înscris, când trebuie să mă înscriu?

Clara DIMA