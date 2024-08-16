Parcul Zoo de la Hadâmbu, locul unde liniștea întâlnește veselia

Un colț de natură în inima spiritualității, așa s-ar putea spune despre Parcul Zoologic „Bucuria Copiilor” de la Hadâmbu. Aflat în incinta mănăstirii, a fost creat cu grijă pentru a aduce vizitatorii mai aproape de minunile naturii. De la poalele dealului, pe măsură ce te apropii, poți auzi sunetele vieții sălbatice: trilurile delicate ale pasărelelor, gânguritul porumbeilor și cântecul impunător al cocoșilor din rase grele, care veghează peste întreaga oază verde.

Un spectacol al naturii

În acest parc, întâlnim o varietate de animale care, fiecare în felul său, își găsește locul într-un peisaj ce pare rupt dintr-o poveste. Lamele, cu blana lor moale și privirea curioasă, aduc un aer exotic în acest colț de Moldova. Căprioarele grațioase, simboluri ale delicateței și purității, se plimbă liber, atrăgând privirile și inimile tuturor vizitatorilor. Într-un colț liniștit, caprele africane, robuste și energice, se delectează cu iarba proaspătă, oferind un spectacol plin de viață. Poneii, mereu un deliciu pentru cei mici, se plimbă prin parc cu eleganță, oferind ocazii de neuitat pentru copii de a se apropia de aceste ființe blânde.

Pe măsură ce vizitatorii intră în parc, ajung la un lac idilic, unde rațele și lebedele plutesc grațios, completând un tablou natural de o frumusețe răpitoare. Lacul este înconjurat de sălcii generoase, care își pleacă ramurile spre apă, creând un peisaj poetic, perfect pentru momente de reflecție și relaxare. „Am auzit de acest loc și mi-am dorit mult să venim aici. Suntem din Sălaj, am plecat într-un pelerinaj pe la mănăstirile din Moldova și iată că astăzi, de hramul Sfintei Maria Mare, am ajuns la Hadâmbu”, a spus Ana, o bunică alături de care se aflu și cei doi nepoți, bucuroși nevpoe mare că în parc i-au văzut pe „ajutoarele lui Moș Crăciun”, în fapt, niște pui de cerb care se jucau veseli în țarcurile lor.

Parcul Zoologic de la Mănăstirea Hadâmbu nu este doar un loc de recreere, ci și un spațiu educativ. Copiii pot învăța despre comportamentele și habitatul natural al fiecărui animal, ajutându-i să înțeleagă importanța protejării acestor specii și a mediului înconjurător.

De-a lungul traseului, bănci confortabile sunt amplasate sub umbra copacilor, oferind momente de odihnă și contemplare. Sunetele naturii, combinate cu atmosfera spirituală a mănăstirii, transformă fiecare vizită într-o experiență de regenerare sufletească.

În acest parc, animalele și păsările găsesc nu doar adăpost, ci și un loc unde sunt îngrijite cu respect și dragoste. Prezența lor adaugă un farmec aparte locului, creând o atmosferă de pace și comuniune cu natura. Fiecare vizitator pleacă cu sentimentul că a făcut parte dintr-un univers plin de viață și frumusețe, unde liniștea și natura se îmbină perfect.

Maura ANGHEL

Parcul Zoologic de la Mănăstirea Hadâmbu este o destinație unică, ce merită descoperită de toți cei care caută o conexiune mai profundă cu natura și spiritualitatea. Fiecare animal și pasăre, fiecare colț al parcului povestește o parte din miracolul creației, oferind vizitatorilor o experiență memorabilă și plină de învățăminte, mai ales copiilor. Într-un loc unde fiecare suflet găsește liniște și inspirație, Parcul Zoologic de la Mănăstirea Hadâmbu rămâne un punct de referință pentru toți cei care doresc să evadeze din agitația cotidiană și să redescopere bucuria vieții în mijlocul naturii.