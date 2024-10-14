Parlamentarii, chemați să-și dea acordul pentru percheziții în cazul deputatului Nelu Tătaru

„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Plenul Camerei Deputaţilor va dezbate şi vota luni, în şedinţa care începe la ora 16,00, raportul Comisiei juridice de încuviinţare a cererii de percheziţie informatică şi domiciliară în cazul deputatului Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis că raportul Comisiei juridice va fi dezbătut şi votat în şedinţa de luni. Votul va fi secret cu bile.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat, luni, raport de încuviinţare a cererii de percheziţie informatică şi domiciliară în cazul deputatului Nelu Tătaru.

Decizia a fost luată în unanimitate, a precizat preşedintele Comisiei, Alina Tănăsescu (PSD).

"În unanimitate de voturi, membrii Comisiei juridice au dat un raport de încuviinţare a cererii de percheziţie informatică şi domiciliară a domnului deputat", a anunţat Tănăsescu.

Şedinţa Comisiei s-a desfăşurat cu uşile închise.

Înainte de şedinţă, Nelu Tătaru a declarat că este nevinovat, că nu a luat niciodată bani de la pacienţi şi că vrea să se facă dreptate în ceea ce îl priveşte. 

