Parlamentarii, chemați să-și dea acordul pentru percheziții în cazul deputatului Nelu Tătaru
Plenul Camerei Deputaţilor va dezbate şi vota luni, în şedinţa care începe la ora 16,00, raportul Comisiei juridice de încuviinţare a cererii de percheziţie informatică şi domiciliară în cazul deputatului Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită.
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis că raportul Comisiei juridice va fi dezbătut şi votat în şedinţa de luni. Votul va fi secret cu bile.
Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat, luni, raport de încuviinţare a cererii de percheziţie informatică şi domiciliară în cazul deputatului Nelu Tătaru.
Decizia a fost luată în unanimitate, a precizat preşedintele Comisiei, Alina Tănăsescu (PSD).
"În unanimitate de voturi, membrii Comisiei juridice au dat un raport de încuviinţare a cererii de percheziţie informatică şi domiciliară a domnului deputat", a anunţat Tănăsescu.
Şedinţa Comisiei s-a desfăşurat cu uşile închise.
Înainte de şedinţă, Nelu Tătaru a declarat că este nevinovat, că nu a luat niciodată bani de la pacienţi şi că vrea să se facă dreptate în ceea ce îl priveşte.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.