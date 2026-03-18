Patrimoniul textil al Moldovei, celebrat la Iași prin lansarea unui volum monumental

Iașul readuce în atenție, printr-un eveniment cultural de mare rafinament, universul țesăturilor tradiționale care au însoțit viața comunităților de odinioară și au păstrat, în fibrele lor, identitate, memorie și simbol. Muzeul Etnografic al Moldovei invită publicul vineri, 20 martie 2026, la lansarea volumului „Scoarţe, covoare, drăgare. Studiu introductiv, aparat critic şi corpus de documente”, apărut în anul 2025 la Editura Palatul Culturii Iaşi.

Lucrarea poartă semnătura etnologilor Ion H. Ciubotaru (1940–2025) și Silvia Ciubotaru și are în centrul atenției colecția Muzeului Etnografic al Moldovei, mai exact scoarțele, covoarele și drăgarele deținute de instituția muzeală ieșeană. Potrivit prezentării oficiale, aceste piese sunt privite de autori drept adevărate mărci de identitate, în care se împletesc în mod firesc frumosul, utilitarul și valorile rituale sau ceremoniale.

Managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, descrie cartea ca pe o lucrare de referință, afirmând că „comorile țesute ale Muzeului Etnografic al Moldovei se regăsesc în această lucrare cu adevărat monumentală”, pentru care atât specialiștii, cât și publicul preocupat de tradiții și rădăcini culturale vor rămâne recunoscători autorilor.

Volumul va fi prezentat de dr. Silvia Ciubotaru, dr. Ioana Repciuc, cercetător științific la Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, și de prof. univ. dr. Ion Solcanu. Întâlnirea va fi moderată de Victor Munteanu, șeful Muzeului Etnografic al Moldovei.

Maura ANGHEL