Pe 11 septembrie 1868 a apărut primul Abecedar românesc, publicat în 4.000 de exemplare

„Metodă nouă de scriere și cetire pentru uzul clasei I primară” sau Abecedarul lui Ion Creangă, așa se numește primul Abecedar românesc, care a apărut la Iași, pe 11 septembrie 1868 și a avut 23 de ediții succesive.

Ion Creangă i-a avut drept colaboratori la redactarea lucrării pe colegii săi institutori C. Grigorescu, Gh. Ienăchescu, N. Climescu, V. Răceanu și A. Simionescu.