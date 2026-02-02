Banii de azi, sărăcia de mâine: capcana care lovește mii de familii din Iași
Și ieșenii iartă cruzimea. Protecția animalelor, doar pe hârtie
Alarme în toate cartierele Iașului. Nu e motiv de panică!
La un pas de moarte, din cauza gerului
Dascălii ieșeni pichetează Guvernul!
Vacanța de schi îi arde la buzunare pe părinții din Iași. O săptămână la munte costă peste 3.000 de lei
Iașul devine punct-cheie pe harta luptei anti-violență domestică
Colesterol mărit. Ce e normal și ce funcționează cu adevărat ca să-l scazi
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Percheziții ale DNA la sediul CJ Bacău. Este vizat un contract de infrastructură rutieră de 197 milioane lei

Percheziții ale DNA la sediul CJ Bacău. Este vizat un contract de infrastructură rutieră de 197 milioane lei

Percheziții ale DNA la sediul CJ Bacău. Este vizat un contract de infrastructură rutieră de 197 milioane lei

Procurorii Direcției Generale Anticorupție (DNA) au efectuat percheziții la sediul Consiliului Județean (CJ) Bacău, în cadrul unui dosar penal care vizează atribuirea unui contract de infrastructură rutieră cu fonduri europene.

Informația a fost confirmată de președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, care a precizat că procedura de achiziție a contractului a început în mandatul fostului președinte al instituției, Valentin Ivancea.

'Percheziția a avut loc vineri la sediul CJ Bacău, dar ceea ce vreau să subliniez este că niciun angajat al instituției nu are nicio calitate în acest dosar. Au fost solicitate documente despre contractul TEN-T, pe care le vom pune la dispoziție', a declarat Cristina Breahnă Pravăț.

Contractul TEN-T are o valoare de peste 197 de milioane de lei și include modernizarea mai multor drumuri județene din județ.

Președinția CJ Bacău a fost deținută, mandatul trecut, de social-democratul Valentin Ivancea, care în momentul de față este subprefect al județului.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri