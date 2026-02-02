Vacanța de schi îi arde la buzunare pe părinții din Iași. O săptămână la munte costă peste 3.000 de lei
Percheziții ale DNA la sediul CJ Bacău. Este vizat un contract de infrastructură rutieră de 197 milioane lei
Procurorii Direcției Generale Anticorupție (DNA) au efectuat percheziții la sediul Consiliului Județean (CJ) Bacău, în cadrul unui dosar penal care vizează atribuirea unui contract de infrastructură rutieră cu fonduri europene.
Informația a fost confirmată de președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, care a precizat că procedura de achiziție a contractului a început în mandatul fostului președinte al instituției, Valentin Ivancea.
'Percheziția a avut loc vineri la sediul CJ Bacău, dar ceea ce vreau să subliniez este că niciun angajat al instituției nu are nicio calitate în acest dosar. Au fost solicitate documente despre contractul TEN-T, pe care le vom pune la dispoziție', a declarat Cristina Breahnă Pravăț.
Contractul TEN-T are o valoare de peste 197 de milioane de lei și include modernizarea mai multor drumuri județene din județ.
Președinția CJ Bacău a fost deținută, mandatul trecut, de social-democratul Valentin Ivancea, care în momentul de față este subprefect al județului.
