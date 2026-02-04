Pericol pe șoselele din Iași: Poliția oprește mașini „bombă” și șoferi inconștienți

În ultimele zile, polițiștii ieșeni au făcut curățenie în trafic, oprind și scoțând din circulație autovehicule care puneau în pericol siguranța cetățenilor. Nu mai puțin de 16 mașini și ATV-uri au fost retrase temporar, până la remedierea problemelor tehnice, după ce s-a constatat că nu prezentau siguranță pe drumurile publice.

Dar pericolul nu stă doar în stare tehnică, ci și în inconștiența șoferilor. Într-o singură zi, au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 21 de conducători auto cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

Bărbat de 40 de ani, prins băut la volan - La 3 februarie, polițiștii Secției 6 Iași au oprit un autoturism oprit la semaforul roșu. La volan se afla un bărbat care părea sub influența alcoolului și circula haotic pe banda destinată mijloacelor de transport în comun. Testul alcooltest a arătat 1,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Omul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, cercetările fiind în desfășurare.

Tânăr de 24 de ani, pe contrasens cu ATV-ul - Tot pe 3 februarie, Secția 2 Poliție Rurală Ciurea a oprit pe DJ246, în Șcheia, un ATV care circula pe contrasens. La volan, un tânăr din Vaslui, fără permis, cu inspecția tehnică expirată și fără asigurare. În plus, testul alcooltest a arătat 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și el a fost dus la spital, iar cercetările continuă.

Bărbat de 35 de ani prins băut pe bulevardul Socola - Polițiștii Biroului Rutier au oprit un autoturism la control, constatând că șoferul emana halenă alcoolică. Rezultatul alcooltest: 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, s-au prelevat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

40 de teste alcoolscopice

Pe 3 februarie, polițiștii Biroului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor, concentrându-se pe nerespectarea regulilor privind acordarea priorității de trecere. Rezultatele: 40 de teste alcoolscopice efectuate, 47 de vehicule verificate, 53 de sancțiuni contravenționale aplicate. Amenzile au fost aplicate pentru neacordare prioritate vehicule – 6, neacordare prioritate pietoni – 1, alte abateri - 46, toate în valoare totală de 21.865 lei

În plus, 8 conducători auto periculoși au rămas fără permise, iar 3 autovehicule tehnic neconforme au fost retrase din circulație.

Exemplu de inconștiență la volan: O tânără de 21 de ani a condus fără să oprească într-o intersecție, punând în pericol un autovehicul care circula pe drumul prioritar. Rezultatul: permis suspendat 60 de zile și sancțiune conform O.U.G. 195/2002.

Acțiunile polițiștilor vin ca un semnal de alarmă pentru șoferii ieșeni: siguranța în trafic nu mai este un joc, iar legislația se aplică fără milă pentru cei care pun în pericol viața celorlalți. Andrei TURCU